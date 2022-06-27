ما هُو سبب تسرب الغاز فِيْ العقبة

ما سبب تسرب الغاز فِيْ العقبة حدث، اليوم الاثنين، 27 يونيو 2022 م، تسرب غاز الكلور فِيْ ميناء العقبة الأردني وتم عزل المنطقة بأسرع وقت ممكن وعمل الخبراء على الحد من الحادث، فِيْما نقل فريق الدفاع المدني المصابين إلى المستشفى. بدء العلاج فوراً، مع تحديد سبب تسرب الغاز فِيْ العقبة، اضافة الى عدد الضحايا.

سبب تسرب الغاز فِيْ العقبة

وسبب تسرب الغاز فِيْ العقبة هُو سقوط خزان مليء بغاز الكلور أثناء قيامه بعمليات يومية داخل ميناء العقبة فِيْ المملكة الأردنية الهاشمية الناقلة بحسب قناة (بازل) الرسمية فِيْ منطقة بعيدة. من الأحياء السكنية فِيْ العقبة، تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ريفِيْ فِيْ العقبة.

عدد ضحايا تسرب الغاز فِيْ العقبة

ارتفع عدد قتلى تسرب الغاز فِيْ العقبة حتى الآن إلى 11 قتيلاً و 251 جريحًا، بحسب وزير الإعلام الأردني فِيْ المملكة الهاشمية. دبابات فِيْ ميناء العقبة الأردني، بحسب مديرية الأمن العام فِيْ المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى إعلان المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات فِيْ الأردن، أنه من خلال التنسيق مع القوات المسلحة الأردنية، يتم إخلاء طائرات وطائرات الإخلاء. كَمْا عمل المركز على حث المواطنين فِيْ حكومة العقبة على تجنب الازدحام أمام المستشفِيْات لتسهِيْل نقل طواقم الإسعاف للتعامل بشكل جيد مع تسرب الغاز الخطير فِيْ ميناء العقبة. وأكدت المستشفِيْات، فِيْما تم توفِيْرها للفرق الصحية للحد من حالة التسرب، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية.

مساوئ التعرض للكلور

من الممكن أن تظهر بعض الصحية عند التعرض لغاز الكلور خاصة عند التعرض له بكَمْيات كبيرة ومباشرة، بالإضافة إلى حَقيْقَة أن الشخص يستنشق الكلور لا يدل على ظهُور كل هذه بشكل فوري، وبالتالي، يجب تحديد الضرر الناجم عن التعرض لهذا الغاز السام

صفِيْر فِيْ الأذن

عدم وضوح الرؤية

دموع فِيْ العيون.

ضيق الصدر؛

استفراغ و غثيان.

حرقان فِيْ الحَلْق والأنف والعينين.

سوائل فِيْ الرئتين يمكن أن تتأخر لبضع ساعات.

حرقة فِيْ الجلد أو ظهُور بثور أو احمرار خاصة عند التعرض لها من مسافة قريبة.

صعوبة أو ضيق فِيْ التنفس وهذه الأعراض قد تحدث مباشرة بعد استنشاق كَمْيات كبيرة من غاز الكلور، وقد تتأخر إذا استنشقت كَمْيات صغيرة.

فِيْ نهاية مقالنا سنكون قد ذكرنا سبب تسرب الغاز فِيْ العقبة، بالإضافة إلى تحديد عدد ضحايا تسرب الغاز فِيْ العقبة، وكذلك الأضرار الناجمة عن التعرض للكلور.