ما هُو سعر صرف الدولار اليوم فِيْ مقابل الجنيه المصري

ما هُو سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى اليوم يسعى العديد من المواطنين حول العالم فِيْ كثير من الأحيان إلى معرفة سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل عملة بلادهم، خاصة فِيْ ظل الارتفاع الأخير فِيْ سعر الدولار أمام العملات الأخرى. الجنيه المصري وبعض العملات الأخرى، والتي قد ينسبها البعض إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، رغم أنها تعتبر أحد أسباب وجود خبراء ماليين يهددون أسبابًا أخرى، وهذا ما سنناقشه بالتفصيل من خلال هذا المقال بالإضافة إلى سعر الصرف الرسمي للدولار حسب البنك المركزي المصري.
ما هُو سعر صرف الدولار اليوم الموافق 1 أغسطس 2022 م
يمكن تحديد سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم وفقًا للبنك المركزي المصري وفقًا للجدول التالي، كَمْا يوضح لك سعر صرف الجنيه المصري مقابل الريال السعودي، والدينار الكويتي، والدينار الكويتي. الدرهم الإماراتي والدينار البحريني والدينار الأردني والريال القطري.
|العملة
|سعر الصرف أمام الجنيه المصري
|دولار امريكي
|18.92
|ريال سعودي
|5،031
|ريال قطري
|5،126
|دينار أردني
|26.61
|دينار كويتي
|61.48
|دينار بحريني
|50.12
|درهم إماراتي
|5.14
ما أسباب ارتفاع سعر الدولار
يرى بعض الخبراء الماليين والاقتصاديين أن ارتفاع سعر الدولار قد يكون راجعا إلى قيام الحكومة برفع سعر الدولار الجمركي أكثر من مرة خلال الفترة السابقة، وذلك بهدف تجاوز معدل التضخم المرتفع فِيْ الاقتصاد المصري. بالإضافة إلى العمل على تخفِيْض قيمة الضرائب على المستثمرين والمستوردين من الخارج لأنهم يتاجرون بالدولار، يضاف ذلك إلى أسباب أخرى وعوامل عالمية يمكن أن تؤثر على ارتفاع سعر الدولار مثل ارتفاع السعر. من النفط والغاز العالمية وغيرها، بينما تعمل الحكومة المصرية جاهدة لتوفِيْر العملة الخضراء من خلال تشجيع الصادرات للخارج، لذا فإن مصر الآن تصدر الغاز الطبيعي وغيره، وتسعى جاهدة لإعادة الاستقرار فِيْ سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى. وتحديداً مقابل الدولار الأمريكي، بعد صدور قرار التحرير الكامل لسعر الجنيه المصري أمام العملات الأخرى فِيْ عام 2016 م.
هناك سؤال يقلق الشارع المصري كثيرا، هل الحرب فِيْ أوكرانيا سبب ارتفاع سعر الدولار وانتشار موجة ارتفاع الأسعار العالمية التي تسود معظم دول العالم اليوم، أو هل هِيْ مجرد صدفة وسنسعى دائما لمعرفة رأي الخبراء فِيْها وسنطلعك على كل ما هُو جديد من خلال موقع منصة ثقافني الإخباري.