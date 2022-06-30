ما هُو صندوق الاستثمارات العامة برنامج تطوير الخريجين 2022

ما هُو برنامج تطوير الاستثمارات العامة 2022، صندوق الاستثمارات العامة هُو أحد الاستثمارات المستهدفة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة التي تنفذ العديد من المشاريع والبرامج التي تنمي مختلف القطاعات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ومن خلال هذا سنتحدث عن .

ما هُو برنامج تطوير الدراسات العليا لصندوق الاستثمارات العامة 2022

تأسس صندوق الاستثمارات العامة عام 1971 بهدف تمويل العديد من المشاريع التي تستهدف مختلف القطاعات والقطاعات. من أهم المشاريع التي يدعمها صندوق الاستثمارات العامة برنامج تطوير الدراسات العليا والذي يهدف بدوره إلى تطوير وتمكين الخريجين المطابقين للسوق المحَلْي والأسواق المستقبلية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.وتشمل دراسات برنامج تطوير الدراسات العليا العديد مما يلي المقررات والبرامج والشروط التي يستمتع بدراستها للاستفادة من البرنامج.

مميزات التطبيق فِيْ برنامج تطوير الدراسات العليا

يتمتع المتدرب فِيْ برنامج تطوير الدراسات العليا بالعديد من المزايا، وهِيْ

يتميز بتقديم برامج عالية الجودة وفعالة وتدريب للمتدربين.

إتاحة الفرصة للمتدرب للاستفادة من الخبراء.

يمنح شهادة خبرة معتمدة للمتدرب.

يمكن للمتدرب الحصول على مكافأة شهرية.

توفِيْر تأمين طبي للمتدرب.

يمكن للمتدرب أخذ إجازة مدفوعة الأجر.

مواعيد برنامج تطوير الدراسات العليا بالمملكة العربية السَعُودِيْة 2022

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن بدء التسجيل فِيْ البرنامج وانتهاء التقديم، موضحًا أن البرنامج سيستمر 10 أشهر، على النحو التالي

آخر مَوعِد لتقديم الطلبات يفتح التسجيل للبرنامج يوم الأحد 22 مايو 2022 م.

آخر مَوعِد لتقديم الطلبات ينتهِيْ التسجيل فِيْ البرنامج يوم الخميس 30 يونيو 2022 م.

مَوعِد بدء التدريب يبدأ تدريب المتقدمين يوم الأحد 30 أكتوبر 2022 م.

أجزاء من برنامج تطوير الدراسات العليا 2022

يشتمل برنامج تطوير الدراسات العليا على التخصصات التالية

تخصص الاستثمار.

تخصص فِيْ إدارة الأعمال.

الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.

صناديق التمويل.

السياسات العامة.

المشاريع والخدمات الاستشارية.

تخصص الرقابة الداخلية.

كيفِيْة التقديم لبرنامج تطوير الدراسات العليا 2022

يتم التقديم عبر الإنترنت لبرنامج تطوير الدراسات العليا من خلال الخطوات التالية

انتقل إلى رَابِطْ التطبيق الخاص بالبرنامج “”.

انقر فوق تسجيل الدخول أو تسجيل.

انتقل إلى صفحة التقديم لبرنامج تطوير الدراسات العليا.

املأ جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

أدخل جميع المؤهلات الأكاديمية للمرشح.

قم بتحميل جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

أكَمْل عملية التسجيل.

المستندات المطلوبة لبرنامج تطوير الدراسات العليا 2022

عند التقديم لبرنامج تطوير الدراسات العليا، يجب إرفاق بعض الوثائق والمستندات الرسمية على النحو التالي

إرفاق السيرة الذاتية للمتدرب.

الحصول على شهادة بالمؤهلات الأكاديمية للمتقدم.

وجود شهادة رسمية معادلة لها إذا كانت خارج المملكة.

إرفاق صورة من هُوية المتدرب.

إرفاق إثبات إجادة اللغة الإنجليزية من اختبار IELTS أو TOEFL.

شروط تقديم طلب الالتحاق ببرنامج تطوير الدراسات العليا 2022

يشترط للقبول فِيْ برنامج تطوير الدراسات العليا استيفاء مجموعة من الشروط، والتي تشمل ما يلي

أن يكون المتدرب سعودي الجنسية الأصل.

الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير وشهادة.

المعدل التراكَمْي لمقدم الطلب يزيد عن 3.75 من 5.

مطلوب خريج حديث.

خبرة عمل سابقة لا تزيد عن سنة.

معرفة اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن 6 فِيْ اختبار IELTS أو TOEFL.

يجب مراقبة جميع مواضيع البرنامج.

دليل تطوير برامج الدراسات العليا. pdf

كل ما يتعلق ببرنامج تطوير الدراسات العليا الممول من صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السَعُودِيْة يمكن الاطلاع عليه وقراءته مباشرة من خلال تحميل دليل البرنامج “” حيث تم توضيح أهم مسارات وأهداف البرنامج.

اتصل بصندوق الاستثمارات العامة

تواصل مع صندوق الاستثمارات العامة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من خلال الروابط التالية

الموقع الرسمي سجل الدخول عبر الرَابِطْ “” الرسمي.

حساب Twitter التواصل عبر منصة Twitter “”.

حساب Instagram تواصل عبر منصة Instagram.

رَابِطْ تطبيق برنامج تطوير الدراسات العليا

يتم التقديم لبرنامج تطوير الدراسات العليا من خلال الرَابِطْ الرسمي المعلن من قبل صندوق الاستثمارات العامة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة “” واتباع التعليمات والشروط والإجراءات المطلوبة، مع التأكد من إرفاق وتحميل جميع المستندات الرسمية.

فِيْ نهاية المقال، تحدثنا عن ماهِيْة صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج تطوير الدراسات العليا 2022، وكيفِيْة التقديم وشروط ومزايا التقديم، مع رَابِطْ إلى دليل البرنامج ورَابِطْ التقديم الرسمي.