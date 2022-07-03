ما هُو مرض الفنان محمد عبد الرحمن توتا الممثل الكوميدي المصري ونجم المسرح المصري الذي يعمل فِيْ المسرح والدراما بالإضافة إلى تواجده بأدوار كبيرة فِيْ السينما، وقد أثار محمد عبد الرحمن قلق الجمهُور بالنشر. خبر يفِيْد بأنه فِيْ رعاية مركزية لمرض أصابه، فِيْما تساءل آخرون عن سبب مرضه، خاصة أنه فِيْ ريعان شبابه، وفِيْ هذا الصدد، يقدم معلومات مهمة عن الفنان محمد عبد الرحمن وحالته. الحالة الصحية.

من هُو الفنان محمد عبد الرحمن على

الفنان محمد عبد الرحمن ممثل مصري. بدأ عبد الرحمن العمل فِيْ المجال الفني بعد تخرجه من الجامعة حيث انخرط فِيْ المسرح. اكتشفه الفنان أشرف عبد الباقى للعمل معه فى مسلسل “راجل وست ستات” الذى قدم منه توتا للجمهُور، خاصة بعد أن أظهر خفة الظل. إنها كوميديا ​​خفِيْفة. والجدير بالذكر أن بداية مشواره الفني لم تأت له على طبق من الفضة، لكنه عمل قبل ذلك فِيْ العديد من المهن مقابل أجر زهِيْد.

سيرة محمد عبد الرحمن توتا

بعد ذكر الخطوط العامة لشخصية الفنان محمد عبد الرحمن نلخص أهم معلوماته من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل محمد عبد الرحمن.

الاسم التقني توتا.

الإسم المستعار أبو ليلى.

تاريخ الميلاد مواليد 1986 م.

مكان الميلاد شبرا – جمهُورية مصر العربية.

علامة الفك غير معروف.

مكان الاقامة القاهرة – جمهُورية مصر العربية.

الجنسية المصرية.

الدين والإيمان الإسلام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الأطفال بنت واحدة “ليلى”.

المؤهلات إجازة فِيْ القانون.

الما الأم جامعة عين شمس.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية بطلاقة.

المهنة ممثل.

سنوات العمل بدأ الفنان توتا حياته المهنية كَمْمثل من عام 2006 حتى الآن.

ما هُو مرض الفنان محمد عبد الرحمن توتا

ويعاني الفنان محمد عبد الرحمن من أعراض انسداد الشرايين حيث خضع لعملية قلب مفتوح مؤخرًا ولم يكشف الفنان محمد عبد الرحمن عن تفاصيل مرضه أو حالته الصحية إلا شقيقته “شامة عبد الرحمن”. نشرت على الفِيْسبوك تنادي أخيها. وقد شفِيْ وهُو يتعافى من مرضه وبصحة جيدة، وفق ما نقلته شامة فِيْ تدوينة لها، حيث قالت

كَمْ عمر الفنان محمد عبد الرحمن توتة

ولم ترد تفاصيل عن يوم وشهر ميلاد الفنان محمد عبد الرحمن، وكل ما قيل أنه من مواليد عام 1986 م، لذا يبلغ من العمر 36 عامًا تقريبًا، ويقدر عمر توتا الفني بنحو 16 عامًا. أن توتا هُو أحد الممثلين البارزين للمسرح المصري اليوم وله مشاركات حديثة فِيْ مشاريع الدراما والسينما أبرزها ديو مع “محمد سلام” فِيْ فِيْلم “جمجوم وببام”.

محمد عبد الرحمن وزوجته

وربط الفنان محمد عبد الرحمن عقد قرانه بزوجته الحالية “آية” عام 2017 ونشر الفنان صوراً لزفافه برفقة زوجته. بعد عام من زواجه أنجب ابنته الوحيدة “ليلى” عام 2022، ويبدو أن زوجة محمد عبد الرحمن بعيدة عن السياق الفني والإعلامي، والأخيرة تعيش مع أسرته، وتعيش حياة هادئة بينما معجبيه يشاركون أخبارهم السعيدة.

انستجرام محمد عبد الرحمن

يعتبر حساب الفنان محمد عبد الرحمن على انستجرام من أكبر حسابات الفنان المصري، حيث يتابع أكثر من مليوني ونصف متابع، وينشر محمد صوراً من وراء الكواليس لأعماله وبعض فناني المسرح المصريين، ويجيب على جميع أسئلة المعجبين عبر قصص، وحظيت مشاركات توتا بتفاعل إيجابي على حساب محمد عبد الرحمن على انستجرام.

لذا نصل إلى ختام هذا المقال حول ما هُو مرض الفنان محمد عبد الرحمن توتا، حيث تناول المعلومات الأساسية للفنان توتا بالإضافة إلى سبب مرضه وتفاصيله وحسابه الرسمي على إنستجرام.