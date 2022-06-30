ما هُو مشروع نظام الوساطة العقارية ومن هم المعنيين

ما هُو عمل نظام الوساطة العقارية ومن هم أصحاب المصلحة، فِيْ ضوء التطور التكنولوجي الملحوظ فِيْ العديد من القطاعات فِيْ العصر الحالي، كان هناك تغيير كبير فِيْ العديد من هذه القطاعات وقد تم تغيير القطاع العقاري وقد تأثرت بشكل كبير وخرجت منه العديد من النماذج المتطورة وأشهرها نظام الوساطة العقارية ومن خلال ذلك سنتعرف على ماهِيْة عمل نظام الوساطة العقارية ومن يشارك.

ما هِيْ مهمة نظام الوساطة العقارية

يعتبر مشروع النظام العقاري من أشهر المشاريع العقارية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وقد عرّفته الهِيْئة العامة للعقار فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بأنه ممارسة لنشاط الوساطة العقارية، من خلال إتمام صفقة عقارية بين اثنين. أو أكثر مقابل عمولة.المال، وقد يشمل ذلك الوسائط الإلكترونية من خلال استخدام الوسائل التقنية الحديثة مثل مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بحيث يتم الحفاظ على الحقوق فِيْ هذا النظام وهناك مصداقية تتحقق فِيْه بالإضافة إلى ذلك. لتقديم خدمات عقارية متنوعة.

من يشارك فِيْ عمل نظام الوساطة العقارية

أكدت الهِيْئة العامة للعقار فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة أن المشاركين فِيْ أعمال نظام الوساطة العقارية هم وكلاء عقاريون ومديرو عقارات ومزادون عقاريون ووكلاء عقارات ومعلنون عقاريون ومحَلْلون عقاريون و الوكلاء العقاريون وتجدر الإشارة إلى أن نظام الوساطة العقارية يسعى إلى تنظيم ممارسة الوساطة العقارية وخدماتها.

شروط الوساطة العقارية

هناك العديد من الشروط والمعايير التي يجب توافرها عند القيام بنظام الوساطة العقارية ويجب أخذها فِيْ الاعتبار. لأن مخالفته يمكن أن يؤدي إلى عقوبات ومن أهم هذه الشروط

الحصول على تصريح من الهِيْئة العامة للعقار لمزاولة أنشطة عقارية وبدون هذا التصريح لن يتم القيام بهذه الأنشطة.

يجب إبلاغ الهِيْئة العامة للعقار بأي تغييرات أو تعديلات تتعلق بممارسة الوساطة العقارية.

يجب ألا يتجاوز إيداع الصفقة العقارية 5٪ من قيمتها وفِيْ حالة تجاوز هذه النسبة قد يؤدي إلى سداد المبلغ المنصوص عليه لهذه الصفقة.

عدم إفشاء الأسرار المتعلقة بالمعاملات العقارية.

شروط التسجيل كوسيط عقاري

هناك عدد من الشروط التي يجب على الوسيط العقاري استيفاؤها، وهِيْ

يجب أن يكون الوسيط سعودي الجنسية ولديه بطاقة هُوية أو بطاقة هُوية سارية.

يجب أن يكون هناك سجل تجاري كوكيل عقاري، ومن الضروري أن ينطبق هذا المرفق على إدارة وتأجير العقارات.

يجب أن يكون للمنشأة عنوان مسجل فِيْ الإدارة الوطنية للعناوين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

يجب أن يحضر الشخص البرنامج التدريبي ذي الصلة لدى وكلاء العقارات أو يتم توفِيْره على منصة التأجير.

كيفِيْة التسجيل كوكيل عقاري

بعد إدراج المتطلبات التي يجب على الوسيط العقاري استيفاؤها، هناك عدة خطوات يجب اتباعها عند التسجيل كوسيط عقاري

سجل الدخول إلى منصة التأجير من خلال زيارة موقعها على الإنترنت “”.

انقر فوق العنصر لبدء عملية التسجيل أو من الخدمات عبر الإنترنت.

حدد النوع لتسجيل منشأة عقارية.

أدخل جميع البيانات المطلوبة.

انقر فوق إرسال الطلب.

تحقق من البريد الإلكتروني.

بعد تنشيط البريد، يمكنك تسجيل الدخول إلى حساب التثبيت. أدخل اسم المستخدم تم إرسال كلمة المرور إلى هاتف الوسيط.



شركات الوساطة العقارية فِيْ السَعُودِيْة

هناك العديد من الشركات المتواجدة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة والتي تعمل بنظام الوساطة العقارية، بحيث تقدم هذه الشركات أنشطة وخدمات عقارية متنوعة، فضلاً عن كونها موثوقة ومعتمدة من الهِيْئة العامة للعقار وأشهرها من قبل هذه الشركات هِيْ

شركة عقارية

تعتبر الشركة العقارية من أوائل الشركات التي عملت فِيْ نظام الوساطة العقارية وتأسست عام 2006 وهِيْ من الشركات المتخصصة فِيْ تقديم خدمات الاستشارات العقارية وتعتبر من الشركات الرائدة فِيْ هذا المجال ويمكن التواصل على النحو التالي

العنوان طريق الملك فهد الفرعي، عرود، الرياض، المملكة العربية السَعُودِيْة.

الموقع الإلكتروني يمكنك زيارة موقع الويب “”.

هاتف 920009423.

شركة إسكان سلمان العقارية

شركة إسكان سلمان العقارية من أكبر الشركات العاملة فِيْ نظام الوساطة العقارية وتأسست هذه الشركة عام 2010 وتتميز بالدقة فِيْ العمل والسرعة فِيْ انجاز العمل بالإضافة إلى الدقة والتواصل مع هذه الشركة.

العنوان طريق خريص، الرياض، المملكة العربية السَعُودِيْة.

رقم الهاتف +966 500040060

البريد الإلكتروني [email protected]

شركة الوسيط العقارية

شركة الوسيط العقارية من الشركات المعروفة المتخصصة فِيْ حَلْول التمويل العقاري ومنتجات هذه الشركة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتزود العملاء بالخدمات والمنتجات التي تسهل عليهم الحصول على سكن منفصل وضمان أنهم سيحصلون على حقوقهم فِيْ الحصول على مساكن مناسبة ويتم التواصل مع هذه الشركة على النحو التالي

بريد الكتروني [email protected]

رقم الهاتف 920004474، +966 11 2255001

العنوان شارع العليا، الملك فهد، الرياض 12271، المملكة العربية السَعُودِيْة.

بنهاية مقالنا عرفنا ما يدور حوله نظام الوساطة العقارية ومن يشارك فِيْه وقد قدمنا ​​لكَمْ قائمة بأفضل وكالات العقارات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.