ما هِيْ اعاقة سمية الناصر

ما هِيْ إعاقة سمية الناصر، وهِيْ سيدة أعمال سعودية وشخصية نسوية معروفة اشتهرت سمية الناصر بمحاضراتها عن التنمية البشرية وساعدت الكثير من الناس فِيْ التغلب على الصعوبات التي يواجهُونها. المرض وأنه كان دافعًا لها أن تكون من أفضل الشخصيات فِيْ مستقبل المملكة العربية السَعُودِيْة، لذا فهِيْ تتابع التفاصيل والمعلومات الشخصية الخاصة بمواقعها بالإضافة إلى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

من هِيْ سمية الناصر –

سمية الناصر محاضرة أكاديمية ورائدة أعمال، بالإضافة إلى مدربة معتمدة فِيْ مجال التنمية البشرية.عمرها، ظروفها الصحية لم تمنعها من مواصلة الطريق لتكون فِيْ النهاية بين أهم المربين والعاملين فِيْ التنمية البشرية فِيْ مجال الاستثمار التكنولوجي والغذائي والعقاري.

سيرة سمية ناصر

تعتبر سمية الناصر نموذجًا نسويًا فِيْ الاجتهاد والاجتهاد، ومن خلال النقاط التالية نقدم أهم المعلومات المتعلقة بشخصية النصر

الاسم الكامل سمية الناصر.

تاريخ الميلاد 23 يونيو 1982 م

مكان الميلاد العاصمة، الرياض، المملكة العربية السَعُودِيْة.

محَلْ الإقامة الحالي المملكة العربية السَعُودِيْة.

الجنسية السَعُودِيْة.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الأطفال غير معروف.

المؤهلات العلمية دكتوراه فِيْ التفسير وعلوم القرآن والعديد من الدرجات العلمية.

اللغة الأم العربية.

اللغات عربي، إنجليزي.

المهنة رجل أعمال، مدرب تطوير ذاتي، كاتب.

ما هِيْ إعاقة سمية الناصر

إعاقة د. سمية الناصر هِيْ “خلع خلقي متقدم فِيْ الورك”. وشاركت مع متابعيها قِصَّة معاناتها من المرض وكيف قضت سنوات طفولتها الأولى تتنقل بين مستشفِيْات المملكة لتلقي جلسات علاجية وتطوير العمل الحرجي. سمية الناصر عانت من ضغوط نفسية خلال فترة دراستها، لكن كان اختلافها دافعًا وشعاعًا من الضوء للوصول إلى هدفها.

كَمْ عمر الدكتورة سمية الناصر

تبلغ الدكتورة سمية الناصر حوالي 40 سنة. وسرعان ما احتفلت بعيد ميلادها حيث ولدت فِيْ يونيو 1982. أما بالنسبة لعلامتها الفلكية فهِيْ السرطان وتنطبق عليها خصائص علامة السرطان. الوظيفة جديدة فِيْ سن 22 وتقدر حياتها العملية بحوالي 18 عامًا.

مؤهلات سمية الناصر

استطاعت سمية الناصر رغم صغر سنها أن تستثمر جهُودها فِيْ مجال العلوم وكانت نتيجة الشهادات والمؤهلات وهِيْ

عضو هِيْئة تدريس فِيْ الجامعة الإسلامية الإمام محمد بن سعود.

عضو هِيْئة تدريس بجامعة اليمامة.

ممارس متقدم NLP 2003 الرَابِطْة العالمية للبرمجة اللغوية العصبية.

ممارس متقدم الاتحاد الدولي للبرمجة اللغوية العصبية TimeLine 2003.

شهادة تدريب الاتحاد الدولي للمدربين 2016.

مدرب معتمد من الشركة العامة للتدريب التقني والمهني.

شهادة الاتحاد العالمي للمدربين من الولايات المتحدة الأمريكية.

دكتور متميز فِيْ التفسير وعلوم القرآن.

إنجازات وكتابات سمية الناصر

نتيجة للتقدم العلمي والأكاديمي الذي حققته سمية الناصر، قامت بتأليف عدد من الكتب منها

الإنجازات تعتبر الناصر من أوائل النساء السعوديات فِيْ مجال التدريب المهني. حصلت على لقب أول سفِيْرة للمملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ منظمة سلام بلا حدود. قدمت دورات مختلفة فِيْ مجالات مختلفة. عضو الاتحاد الدولي للمدربين (ICF). قدم إصدارات صوتية هِيْ الأولى من نوعها فِيْ الوطن العربي. عملت مع شخصيات عامة لتقديم دورات لدعم التوازن النفسي ونجاح المرأة فِيْ الحياة الزوجية.

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من هُو زوج سمية الناصر

زوج سمية الناصر هُو الامين العام للجنة التربية السيد محمد الخثلان وتزوجها الناصر فِيْ سن السابعة والعشرين وهم يعيشون حياة زوجية سعيدة حيث ان الاخير يدعم زوجها. فِيْ كل خطوة فِيْ حياتها جدير بالذكر أن محمد الخثلان من الشخصيات العظيمة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة حيث يشغل عددًا من المناصب.

من أين سمية الناصر

سمية الناصر أصلها من العاصمة الرياض فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. تعتبر عائلة الناصر من أبرز العائلات فِيْ المملكة، حيث يعمل أبناؤها فِيْ مختلف المجالات. وبحسب سمية القبلي، فهِيْ تنتمي إلى قبيلة العتيبة. الجدير بالذكر أن عائلة سمية هِيْ إحدى العائلات المتواجدة فِيْ أجزاء مختلفة من شبه الجزيرة العربية.

المطبوعات السمعية والبصرية لسمية الناصر

تعتبر سمية الناصر السيدة الأولى التي تنشر كتبًا سامة ومرئية على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالتحفِيْز والتفكير بعمق أكبر. أما مشاركاتها فهِيْ

الموسيقى التحويلية.

ألبوم الباب الخلفِيْ

الحسابات الرسمية لد. سمية الناصر

تقدم الدكتورة سمية الناصر محتوى حيًا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع الآلاف من المتابعين تحت سقف واحد، وتحَلْل العديد من الأمراض العقلية، وتحَلْ المشكلات العامة، وآلية التخلص من الصعوبات، والوصول إلى الحسابات المدرجة أدناه

سمية الناصر على انستغرام يتابعها أكثر من مليون متابع وتسجيل الدخول مباشرة على حساب “”

تويتر سمية الناصر عدد متابعيها يصل الى 29 ألفاً وللدخول على الحساب “”.

لقطة رسمية لسمية الناصر لديك حساب موثق ويمكنك الدخول إليه “”.

وبذلك نختتم هذا المقال عن إعاقة سمية الناصر وتطرقنا إلى أهم المعلومات عن شخصية الدكتورة. الناصر، إضافة إلى إنجازاتها فِيْ مجال العلوم وعلم النفس، وأخيراً حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.