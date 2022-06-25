ما هِيْ الأنظمة الوزارية المعتمدة فِيْ السَعُودِيْة هناك العديد من الأنظمة القائمة على تقديم الخدمات المختلفة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وخاصة تلك المتعلقة بوزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، لذلك سنتحدث من خلالها عن أهم الأنظمة الوزارية المعتمدة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

ما هِيْ المنصات الإلكترونية

تعد المنصات الإلكترونية من أهم المشاريع التي تقوم بها الحكومة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. تربط هذه المنصات العديد من الإدارات التعليمية المختلفة فِيْ جميع أنحاء المملكة العربية السَعُودِيْة. من خلال هذه الأنظمة يتم تقديم العديد من الخدمات التعليمية للطلاب والمعلمين وهِيْ قاعدة بيانات طلابية تربطها بمختلف الوزارات والهِيْئات الأخرى.

الأنظمة الوزارية المعتمدة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

أعلنت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، إلغاء اعتماد بوابة الرياض التعليمية وتقييد العمل فِيْ أنظمة ومنصات وزارية معينة، وهِيْ كالتالي

منصة فرسان.

منصة مدرستي.

منصة نظام الإضاءة.

منصة التواصل.

منصة خدمتي.

إلغاء المعاملة مع بوابة الرياض الإلكترونية

أعلنت بوابة الرياض التعليمية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن تكلفة التدريب والتقديم عبر بوابة الرياض الإلكترونية، والتي تعتمد بشكل أساسي على منصات إلكترونية معتمدة من وزارة التربية والتعليم، حيث أن هذه المنصات أسهل فِيْ الاستخدام، وهذا يأتي إلى تقديم أفضل الطرق للاستفادة من أكبر قدر من الخدمات.

سبب إلغاء معاملة مع بوابة الرياض الإلكترونية

ألغت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة المعاملات عبر بوابة الرياض واعتمدت على منصات التدريب عبر الإنترنت لسهُولة الاستخدام والتعامل مع جميع الخدمات المتعلقة بالمستخدمين، حيث أنها تربط الإداريين والمعلمين وتسمح بالتواصل مع الإدارات المختلفة فِيْ مكان واحد. طريقة سهلة وسريعة.

وفِيْ نهاية المقال تحدثنا عن ماهِيْة الأنظمة الوزارية المعتمدة فِيْ السَعُودِيْة وسبب إلغاء المعاملة مع بوابة الرياض التعليمية.