ما هِيْ الانديه التي تدعم المثليين حول العالم

ما هِيْ الجمعيات التي تدعم المثليين حول العالم، ومؤخرا انتشر مصطلح الشذوذ الجنسي على نطاق واسع، بالإضافة إلى ظهُور العديد من الأندية والدول التي دعمت الشذوذ الجنسي بشكل علني وصريح، الأمر الذي أثار جدالات كبيرة من ناحية أخرى، أعلنت العديد من الشركات الكبرى والعملاقة بالإضافة إلى العديد من اللاعبين عن دعمهم للمثلية الجنسية ومن خلال هذا سنكتشف ما هِيْ الأندية التي تدعم المثليين حول العالم.

من هم المثليون جنسيا –

يُطلق على المثليين جنسيًا أيضًا اسم المثليين ويعرفون بهذا الاسم بسبب ميولهم غير العادية وغير الطبيعية، وقد ثبت بشكل أكثر وضوحًا أن لديهم مشاعر تجاه الجانب الآخر من نفس الجنس، على سبيل المثال، يشعر رجل واحد بالانجذاب العاطفِيْ والرومانسية تخلق مشاعر لرجل مثله، أي شخص من نفس الجنس. ، وهُو ما يحدث أيضًا للفتاة حيث يكون لها نفس الشعور أيضًا، ولكن لفتاة أخرى من نفس الجنس تسمى مصطلح الشذوذ الجنسي أو الشذوذ الجنسي، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة تتطور أيضًا بشكل كبير، يمكن أن يتم الزواج بين و قانونيًا فِيْ البلدان التي تسمح بها وتدعمها.

ما هِيْ نوادي دعم LGBT

أعربت العديد من أندية كرة القدم الدولية عن دعمها الكامل والصريح للمثلية الجنسية. ومن أبرز هذه الأندية الدوري الإنجليزي والدوري الفرنسي. هناك العديد من الأندية التي رفعت راية المثلية الجنسية مما يعبر عن دعم واضح وقوي للمثلية الجنسية، وأسماء الأندية على النحو التالي

نادي ارسنال.

نادي وست هام يونايتد.

نادي سوانسي سيتي.

نادي ستوك سيتي.

نادي توتنهام.

نادي بيرنلي.

نادي مانشستر سيتي.

نادي وست هام يونايتد.

برشلونة، إسبانيا.

قائمة الدول التي تدعم مجتمع الميم

لا يقتصر دعم المثلية الجنسية على النوادي، ولكن هناك العديد من الدول حول العالم التي تستثني إلى حد كبير الشذوذ الجنسي والمثليين جنسياً، وفِيْما يلي أهم هذه البلدان

هُولندا.

بريطانيا.

السويد.

إسبانيا.

الولايات المتحدة.

نيوزيلاندا.

البرازيل.

مالطا.

لوكسمبورغ.

فرنسا.

الدنمارك.

البرتغال.

الاحتلال الإسرائيلي.

بلجيكا.

هل يدعم برشلونة المثليين

فِيْ الواقع، لم يدعم برشلونة بشكل صريح وعلني المثلية الجنسية فِيْ الماضي، ولكن مؤخرًا، خاصة بعد أن رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إضاءة ملعب أليانز أرينا بألوان قوس قزح لدعم المثليين، قرر النادي الإعلان رسميًا عن دعمه للمثليين جنسياً. أغضب معجبيه. كَمْا عبر معجبيه عن دعمهم لمثل هذا القرار، لكنه لم يستسلم ويدعمهم حتى الآن.

ريال مدريد يدعم المثليين

لم يعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا عن دعمه للمثلية الجنسية، ولم يصدر أي رد فعل حتى الآن على جميع القضايا المتعلقة بالمثلية الجنسية، ويريد الكثير من الناس محَلْيًا ودوليًا معرفة ما إذا كان ريال مدريد يوافق. أن النادي يعتبر من أقوى وأكبر أندية كرة القدم المعروفة فِيْ العالم، ناهِيْك عن العدد الكبير من المشجعين والمتابعين من مختلف دول العالم.

ما هُو الرد على أندية LGBT

تسبب دعم العلاقات الجنسية المثلية من قبل جمعيات أجنبية من مختلف دول العالم فِيْ جدل كبير فِيْ جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ظهُور موجة ضخمة من الغضب والاستياء، حيث تعتبر الشذوذ الجنسي رجسًا وأحد الأشياء غير الطبيعية التي ليست كذلك. مقبول من الإنسان بالإضافة إلى ذلك، فهذا مخالف لسلوك المجتمع وأخلاقه وعاداته، وبالتالي لا تزال هناك حملات شجب واستنكار ضد المثلية الجنسية ترفض تمامًا دعمها لها، بالإضافة إلى المطالبة بإلغائها. من الشذوذ الجنسي.

نصل هنا إلى نهاية مقالنا بعنوان من هم مجموعات الدفاع عن المثليين حول العالم ومن خلال ذلك نعرف مجموعة واسعة من المعلومات حول المثلية الجنسية، بالإضافة إلى تسليط الضوء بشكل مباشر على أسماء الدول التي تدعم المثليين وردود الفعل الداعمة للمثلية الجنسية .