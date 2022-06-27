ما هِيْ الدول العربية التي تدعم الشذوذ الجنسي انتشرت ظاهرة الشذوذ الجنسي فِيْ جميع أنحاء العالم، وهِيْ إحدى الظواهر التي جذبت الكثير من الاهتمام العالمي، والهجوم على حرمة الدين وبموافقة العديد من الحكومات والسياسيين على سلطة المال وتأثير وسائل الإعلام، أصبحت قضية الشذوذ الجنسي قضية قوية لسلطة مؤيديها.

ما هِيْ المعالجة المثلية

الشذوذ الجنسي ظاهرة سلوكية ينجذب فِيْها شخص لآخر من نفس النوع مما ينتج عنه حالة من التوافق العاطفِيْ والنفسي بين الأفراد، ومن المعروف أن المرأة تنجذب إلى المرأة، وقد كانت هذه الظاهرة محَلْ خلاف. عبر القرون بين المنظرين الذين يرونها حرية شخصية وبين خصومها الذين يرونها شذوذًا فِيْ الفطرة السليمة وميلًا نحو اللاعقلاني.

المعالجة المثلية فِيْ الشرق الأوسط

مع انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي فِيْ العالم، انتشرت حتى وصلت إلى الشرق الأوسط، ورغم أن العديد من الدول العربية تعاقب المثليين بعقوبات مختلفة لانتهاكهم العادات والتقاليد المعترف بها وانتهاك دين مسيحي أو إسلامي. ظاهرة الشذوذ الجنسي موجودة فِيْ المجتمعات العربية، حتى لو كانت مخفِيْة بالخوف من التعرض للاعتداء أو حتى القتل، ورغم وجود هذا السلوك إلا أن هناك حالات لما يعرف باضطراب الهُوية، والتي يتم التعامل معها بعد التوصيات بشيء يحدث فِيْ لبنان وتركيا وإيران.

ما هِيْ الدول العربية التي تدعم المثليين

الأردن والعراق والبحرين من بين الدول العربية التي تدعم المثليين وقد سنت قوانين لحماية هذه المجموعة. لكن المجتمعات العربية ترى فِيْ هذا السلوك عارًا وسببًا للعدوان والاضطهاد من قبل الرافضين لهذا السلوك. سنت العديد من الدول قوانين فِيْ العالم العربي لحماية المتحولين جنسياً والمثليين جنسياً، حيث وافقت الحكومة السورية على إجراء عمليات نقل بعد الموافقة الطبية، كَمْا وافقت الحكومة الإيرانية على نفس الشرط، وزادت الشفافِيْة أكثر. فِيْ بلدان مثل لبنان وتركيا، التي شهدت معدل تغيير متزايد لمجتمع المثليين.

ما هِيْ أكثر الدول العربية مثلي الجنس

لبنان من الدول العربية الأكثر تواجدًا للمثليين جنسيًا، حيث يُعتبر من الدول العربية الإسلامية التي يوجد فِيْها مجتمع مثلي الجنس وفقًا للتشريعات الحالية فِيْ لبنان، حيث أصبح الاعتراف بالشذوذ الجنسي جيدًا. واقع راسخ وواسع الانتشار بين السكان.

الدول التي لا تدعم الشذوذ الجنسي

انتشرت الشذوذ الجنسي فِيْ دول العالم، وخاصة فِيْ العالم العربي، حيث اتخذت القضية منعطفًا قانونيًا للاعتراف بحقوق الشذوذ الجنسي، وهُو ما يعتبره البعض مخالفًا لكل ما هُو غريزة إنسانية صحية. فِيْما يلي بعض الدول التي رفضت حتى الآن فكرة المثلية وجرمت مرتكبيها

غينيا

السنغال

نيجيريا

الصومال

كينيا

موريتانيا

المغرب

السودان

تونس.

إريتريا

أثيوبيا

غانا

دول جنوب افريقيا

الجزائر

أنغولا

جزر القمر

ما هُو سبب دعم LGBT

يرى الكثيرون أن ظاهرة المثلية الجنسية ظاهرة غير طبيعية وغير أخلاقية وسلوكًا مخالفًا للدين والقيم الإنسانية، ومع ذلك نجد دعمًا كبيرًا للمثليين ومجتمعهم. من الشركات والمؤسسات والجمعيات الدولية

الجانب المالي تدر العودة لدعم المثلية مبالغ طائلة، سواء للمؤسسات أو الجمعيات التي ترعى هذه القضية وتستخدمها كشعار لها.

الجانب البيولوجي يرى البعض أن الجينات البيولوجية هِيْ سبب لتحديد سلوك الفرد.

الجانب الروحي هناك بعض النظريات والسلوكيات التي ترجع إلى الإيمان الكامل بالممارسات الخاطئة فِيْ العلاقات المحرمة الموجودة بين الأسرة، أو الأم – الأب – الابن.

الجانب العاطفِيْ يمكن أن يكون سبب الفراغ العاطفِيْ سببًا سلوكيًا يشجع الصبي أو الفتاة على التعويض مع شخص آخر، حتى لو كانا من نفس الجنس.

وها نحن نصل إلى نهاية مقالنا ونتعلم من ماهِيْة الشذوذ الجنسي، كَمْا تعلمنا عن الشذوذ الجنسي فِيْ الشرق الأوسط، بالإضافة إلى معرفة الدول العربية التي تدعم الشذوذ الجنسي، كَمْا استعرضنا معظم الدول العربية التي بها شواذ جنسيًا و تعلمنا عن البلدان التي لا تدعم المثليين جنسياً المعالجة المثلية وما هُو سبب دعم المثليين جنسياً.