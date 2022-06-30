ما هِيْ الدول العربية التي تسمح بزواج المثليين الزواج القانوني الذي يتم وفقًا للعادات الحضرية أو الدينية، ومن خلال ذلك سنتعرف على زواج المثليين، أي الدول العربية تسمح بزواج المثليين وكَمْ عدد المثليين فِيْ العالم العربي.

معلومات عن زواج المثليين

زواج المثليين هُو عقد بين شخصين من نفس الجنس، أي زواج الرجل من رجل وامرأة من امرأة، ويتم هذا الزواج من خلال مراسم سواء كانت مدنية أو دينية، وهناك قوانين كثيرة فِيْ العالم الذي يدعمهم.زواج المثليين، والمعترف به دوليًا بمصطلح المساواة فِيْ الزواج، وهناك بعض سجلات زواج المثليين تعود إلى القرن الأول، ولكن فِيْ العصر الحديث، أثبتت بعض الدول أن زواج المثليين هُو الزواج الشرعي الذي يجب أن يعترف بها. البلدان، هُولندا.

ما هِيْ الدول العربية التي تسمح بزواج المثليين

لا توجد دولة عربية تسمح بزواج المثليين لأنه مقيد بالعادات الدينية السائدة فِيْه، كَمْا تم حظر العلاقات الجنسية المثلية فِيْ بعض أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط، وهناك العديد من الدول مثل إيران و السَعُودِيْة واليمن التي قالت إن زواج المثليين محرم ويعاقب عليه بالإعدام وحتى بالإعدام. فِيْما يتعلق بزواج المثليين فِيْ المغرب والجزائر واليمن وعمان وسوريا وتونس، تم حظر الممارسات الجنسية المثلية تمامًا وتم إنشاء محاكَمْ خاصة فِيْ لبنان عام 2022 م. من أجل إلغاء تجريم المثلية الجنسية.

كَمْ عدد المثليين فِيْ العالم العربي

لا تُفصِّل الإحصاءات الدولية عدد المثليين فِيْ العالم العربي، لكن هناك بعض الدول العربية التي تمنح المثليين حقوقًا محدودة جدًا ومقيدة خوفًا من تهديد تلك الدول بالعداء من دول أخرى. غير قانوني، لكن بعضهم، بما فِيْ ذلك العراق، قالوا إن المثلية الجنسية مشروعة.إلى حد كبير من الثقافة والأعراف الدينية السائدة.

تقبل معظم الدول العربية الشذوذ الجنسي

هناك بعض الدول العربية التي تقبل وتدعم مجتمع المثليين، ولكن دون دعم قانوني بسبب الثقافة الدينية الإسلامية السائدة فِيْها، ومن الدول

الجزائر اعتُبر البلد العربي الأكثر قبولا لدى المثليين بنسبة 26٪.

المغرب يحتل المرتبة الثانية بعد الجزائر كبلد عربي يقبل أكثر المثليين جنسياً بنسبة 21٪.

السودان يحتل المرتبة الثالثة كأكثر الدول قبولاً للمثليين جنسياً بنسبة 17٪.

المملكة الأردنية الهاشمية المرتبة الرابعة بنسبة 7٪.

تونس الخامسة بنسبة 7٪.

لبنان يحتل المرتبة السادسة بنسبة 6٪.

دولة فلسطين حصلت على المركز السابع بنسبة 5٪.

الدول التي تسمح بزواج المثليين

على عكس الدول العربية، هناك العديد من الدول فِيْ العالم التي تدعم وتدعم وتسمح بزواج المثليين وهذه الدول هِيْ

هُولندا أول دولة أوروبية تسمح بزواج المثليين منذ عام 2001 م.

بلجيكا ثاني دولة تدعم زواج المثليين منذ عام 2003 م.

إسبانيا دعمت زواج المثليين عام 2005 م.

كندا أول دولة فِيْ أمريكا الشمالية تدعم زواج المثليين منذ عام 2005.

جنوب إفريقيا أول دولة أفريقية تدعم زواج المثليين عام 2006 م

النرويج تدعم زواج المثليين منذ عام 2009 م.

السويد تم تأكيد زواج المثليين منذ عام 2009 م.

البرتغال سُمح بزواج المثليين عام 2010

آيسلندا يمارس زواج المثليين منذ عام 2010 م.

الأرجنتين أول دولة فِيْ أمريكا الجنوبية تدعم زواج المثليين عام 2010 م.

المكسيك شرعت زواج المثليين فِيْ أوقات مختلفة.

نيوزيلندا أول دولة فِيْ أوقيانوسيا تدعم الأشخاص المثليين.

المملكة المتحدة معترف بها فِيْ بعض المجالات ولكن ليس فِيْ مناطق أخرى.

الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بزواج المثليين فِيْ عام 2015 م.

ألمانيا قال إن زواج المثليين حدث فِيْ عام 2017.

مالطا قال إن زواج المثليين مستمر منذ عام 2017.

أستراليا تم دعم زواج المثليين منذ عام 2017.

بهذا أنهِيْنا هذا المقال الذي يحمل عنوان ما هِيْ الدول العربية التي تسمح بزواج المثليين، والذي تناولنا فِيْه معلومات عن زواج المثليين، والدول العربية التي تسمح بزواج المثليين، وعدد المثليين فِيْ العالم العربي وفِيْ دول العالم. أكثر الدول العربية قبولاً للمثلية الجنسية.