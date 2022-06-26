ما هِيْ الشركات التي تدعم المثليين فِيْ الدول العربية 2022

ما الذي تدافع عنه شركات المثليين فِيْ الدول العربية فِيْ عام 2022 وبالتالي فإن العديد من الشركات و التجارية توافق على هذا السلوك كحرية شخصية، من خلال سنتعرف على

تعريف الشذوذ الجنسي

الشذوذ الجنسي، أو ما يعرف بالشذوذ، هُو ظاهرة تسبب الانجذاب النفسي والسلوكي لنوع معين، حيث ينشأ هذا الشعور من حالة نزعة عاطفِيْة غامضة أو حالة من التدهُور الأخلاقي لدى الشخص، وهذا المصطلح مرادف لـ مفهُوم “اللواط” الذي يحدث بين الجنسين من الرجال ومصطلح “السحاقيات” وهُو بين الجنسين من النساء، وقد اتخذت العديد من الشركات والمنصات الإعلامية والإعلانية شعار قوس قزح للتعبير عن المثلية الجنسية حول العالم كحرية شخصية و تعتبر المثلية الجنسية فِيْ معظم الأديان والمعتقدات والثقافات بمثابة نهج غير أخلاقي وغير طبيعي للإنسانية الفطرية.

الشركات التي تدعم المثليين فِيْ الدول العربية 2022

هناك العديد من الشركات فِيْ الدول العربية التي تدعم المثليين علناً، وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة مرفوضة دينياً وثقافِيْاً وطبيعياً، إلا أن هذه الشركات تعتمد على نفوذها السياسي والاقتصادي والتجاري لترويج الأفكار الجنسية المثلية فِيْ الدول العربية، ويتم ذلك من خلال إطلاقها. حملات الضغط والدفاع والمطالبة بالحياد من المثليين كجزء من المجتمع وأن هذا السلوك حرية لا يجوز انتهاكها. فِيْما يلي نستعرض أهم الشركات الداعمة للمثلية الجنسية فِيْ الدول العربية

شركة تويتر.

شركة اوبر.

شركة جنرال ميلز.

شركة جوجل.

شركة آبل.

شركة ديزني.

شركة كوكاكولا.

شركة AstraZeneca.

شركة ايستوود.

شركة جاب.

شركة ايكيا.

شركة جونسون آند جونسون.

شركة مايكروسوفت.

شركة Paypal.

شركة تويوتا.

شركة رالف لورين.

هل تؤيد المثليين

نعم، تدافع شركة Shein عن المثلية الجنسية، حيث تم توزيع العديد من المعروضات والملحقات المتوفرة بألوان قوس قزح (قوس قزح) على حسابات المتجر وتحديداً على منصة Instagram، والتي تعبر عن حالة من الدعم والمشاركة الأخلاقية والحقيقية لهذه الفئة. نلاحظ أن علم قوس قزح هُو شعار تم التعبير عنه لمؤيدي المثلية الجنسية فِيْ مختلف البلدان حول العالم.

الدول العربية التي تدعم المثليين

معظم الدول العربية لا تؤيد المثليين، فهناك العديد من الدول العربية التي تعاقب مرتكبي هذه الظاهرة بأقسى عقوبة ويمكن أن تصل بعض العقوبات إلى عقوبة الإعدام. هذه الدول التي تفرض عقوبات شديدة هِيْ السَعُودِيْة وإيران والإمارات العربية المتحدة وقطر ودول عربية أخرى تجرم الشذوذ الجنسي، لكن هناك العديد من الدول العربية التي تسمح بتعديل الجنس إذا تم الكشف عن العيب.الموافقة، وأكثر الدول العربية المعترف بها هُو لبنان.

وها نحن نصل إلى نهاية مقالنا ونتعرف على موضوع الشذوذ الجنسي وأيضاً الشركات التي تدعم المثليين فِيْ الدول العربية 2022، ودرسنا ما إذا كان شي يدعم المثليين جنسياً أم لا، وقمنا بفحص بعض المعلومات عن الدول العربية التي تدعمهم. منهم مثليون جنسيا.