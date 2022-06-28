ما هِيْ التجارية التي تدعم المثليين سؤال طرحه كثير من المسلمين العرب فِيْ كل الدول العربية. أصبح تعريف المثلية الجنسية أكثر شيوعًا فِيْ الآونة الأخيرة، خاصة وأن كبرى الشركات و التجارية تدعم هذا المفهُوم الذي يتعارض مع الدين الإسلامي والطبيعة البشرية، لذلك سيتم شرحه لكَمْ من خلال السطور. ندعم مفهُوم المثلية الجنسية وسنشرح أسماء التجارية التي تدعم المثليين فِيْ السَعُودِيْة.

ما هِيْ المعالجة المثلية

الشذوذ الجنسي هُو مصطلح يطلق على الأشخاص الذين ينجذبون إلى شريكهم من الجنس الآخر وليس الجنس الآخر، سواء أكان ذكرًا أم أنثى، وقد انتشر مفهُوم المثلية الجنسية فِيْ المجتمع الغربي والأوروبي، ولكنه مصطلح ممنوع فِيْ جميع الدول. الأديان السماوية، والتي وصفها القرآن الكريم بأنها لوط، ومؤخراً ظهرت شركات كبيرة وسياسيون ومؤسسات للدفاع عن مفهُوم المثلية الجنسية والتمسك به، واتخذ المثليون جنسياً علمًا شبيهًا بالطيف للتعبير عنهم غير الأخلاقي وغير الأخلاقي. ميول غير طبيعية.

ما هِيْ التجارية التي تدعم المثليين

ظهرت مؤخرًا بعض التجارية العالمية التي تدعم المثليين، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب المصالح والسياسات التي تستهدف الجيل القادم بشكل مباشر وتحاول ترسيخ معتقداتهم غير الدينية وغير الأخلاقية، لذلك يجب مقاطعة هذه الأسماء، وسنظهر لك. ما هِيْ التجارية التي تدعم المثليين

التفاح الجمل.

كوكا كولا.

المطاحن العامة.

مايكروسوفت.

جوجل جوجل.

ايستوود.

GEP.

ايكيا.

جونسون آند جونسون.

تويوتا

رالف لورين.

ديل.

فوز.

ديزني.

BMW BMW.

هِيْ بالداخل.

الأسماء التي تدعم المثليين فِيْ السَعُودِيْة

بالرغم من أن المملكة المتحدة دولة عربية، إلا أن هناك آلاف الشركات الأجنبية التي تفتح فروعاً داخل المملكة المتحدة تدعم الشذوذ الجنسي، وإليكَمْ أسماء أبرز الشركات الداعمة للمثلية الجنسية

ماركة شي إن.

ماركة جونسون.

ماركة نايك.

ماركة BMW.

ماركة كوكاكولا.

ماركة أبل.

ماركة ايكيا.

ماركة تويوتا.

الشذوذ الجنسي فِيْ الدول العربية

رغم أنها من المحرمات والكبائر التي نهى الله عنها فِيْ كتابه الكريم، وأن قوم ربنا لوط – عليه السلام – قدوة لمن يتوسلون أنفسهم لهذه الأعمال الفظيعة، إلا أن الأمر ليس بقليل. نسبة المثليين فِيْ العالم العربي، ولكن لم يتم الإعلان عنها، لأن المجتمع العربي، وخاصة الإسلامي، لا يرحب بهذه المفاهِيْم غير الطبيعية وغير الأخلاقية، لكن بعض الدول العربية للأسف جعلت المثلية الجنسية مشروعة، وعلى رأسها البحرين وليبيا والأردن، فِيْ حين تعتبر المثلية الجنسية. غير أخلاقي وغير قانوني فِيْ دول أخرى مثل مصر وعمان وسوريا وقطر، ويمكن معاقبة مرتكب المثلية الجنسية بالسجن، وفِيْ الوقت نفسه، دعت السَعُودِيْة والإمارات إلى معاقبة المثلية الجنسية بالإعدام.

الشذوذ الجنسي فِيْ الإسلام

فالدين الإسلامي يحرم الشذوذ بشكل قاطع، وقد ورد ذلك فِيْ النص القرآني وفِيْ الأحاديث الرائعة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مثال للمثليين جنسياً، لذلك ترفض معظم الدول والمجتمعات الإسلامية مفهُوم المثلية الجنسية وتكرهها ولا ترحب بها إطلاقاً.

هنا نوصلك إلى ختام مقالنا، بعد أن أوضحنا لك التجارية التي تدعم المثليين، أوضحنا أيضًا التجارية العالمية التي تدعم المثليين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ووضحنا مفهُوم المثلية الجنسية.