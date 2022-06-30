ما هِيْ تخصصات كلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة الملك عبدالعزيز

ما هِيْ اختصاصات كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك عبد العزيز والتي تهدف إلى تقديم الدعم الطبي والرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع، من خلال سنتعرف على تخصصات كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك عبد العزيز.

جامعة الملك عبدالعزيز

جامعة الملك عبد العزيز من الجامعات المتميزة كونها رابع أكبر جامعة فِيْ الشرق الأوسط. فِيْ نظام الجامعة الجديد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة موقع QS.

كلية العلوم الطبية التطبيقية

تعد كلية العلوم الطبية التطبيقية من الكليات الصحية المرتبطة بمجتمع الملك عبد العزيز وتعد من أنجح الكليات فِيْ مجال الطب. تضم الكلية عددًا كبيرًا من المتخصصين والأطباء فِيْ مختلف المجالات الطبية، وذلك لمواكبة التطور فِيْ المجال الطبي والرعاية الصحية، مع استعادة عدد من المتخصصين والفنيين فِيْ مجال العلوم الطبية التطبيقية لتقديمها الخدمات الصحية لجميع أفراد المجتمع مما يساهم فِيْ زيادة مناعة وصحة المجتمع ترتبط ارتباطا وثيقا بالتطورات التكنولوجية الحالية.

كلية العلوم التطبيقية بجامعة الملك عبد العزيز

تقدم جامعة الملك عبد العزيز العديد من الكليات حيث يمكن لكل من الرجال والنساء الالتحاق بها. ومن بين هذه الكليات كلية العلوم التطبيقية التي تضم مجموعة من التخصصات. وفِيْما يلي أهم هذه الصناعات

علوم المختبرات الطبية

الأشعة

النظام الغذائي السريري

علم النفس السريري

أهداف كلية العلوم الطبية التطبيقية

من خلال ما يلي نقوم بدراسة مجموعة من الأهداف التي تهدف إلى تحقيق كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك عبد العزيز

المساهمة فِيْ تقديم برامج أكاديمية متميزة عالية الجودة تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

المساعدة فِيْ توفِيْر بيئة أكاديمية وإدارية لقادة الجامعات، ناهِيْك عن مساعدتهم فِيْ اكتساب الخبرة والمعرفة فِيْ المجال الطبي.

المساهمة فِيْ توفِيْر الكوادر الصحية المؤهلة والقادرة على مواكبة التطورات العلمية والعملية الحديثة فِيْ مختلف أنحاء العالم.

توفِيْر الفرص والإمكانيات لنشر البحوث العلمية الطبية التي تساعد فِيْ التقدم العلمي فِيْ المجال الطبي.

خدمة المجتمع والعمل على توعية المجتمع بأهمية الدور الطبي وأهميته فِيْ تنمية المجتمعات.

إكساب المهارات والخبرات فِيْ مجال التعليم والبحث العلمي، من أجل ترسيخ مبادئ الجودة الشاملة والعمل على تحقيق متطلبات الاعتماد الأكاديمي.

أهداف كلية العلوم الطبية التطبيقية فِيْ العمل

لقد وضعت كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك عبد العزيز أهدافًا عالية جدًا بعد التخرج والسعي وراء العمل الاحترافِيْ. فِيْما يلي الأهداف

السعي لترسيخ الآداب الإسلامية والأخلاق المهنية.

العمل من أجل التنمية الدائمة والمشاركة الجماعية.

العمل على رفع الوعي وتحقيق الريادة والتميز فِيْ العمل.

السعي لاكتساب الخبرة من خلال التطوير الذاتي وتطوير المجالات المكتسبة بطرق إبداعية.

الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية والسعي لتحقيق التنمية المستدامة.

تحقيق الأصالة من خلال العمل من خلال التميز والعمل الجماعي.

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