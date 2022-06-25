ماهِيْ تطعيمات الحج لـ 1443 حاج تود وزارة الحج والعمرة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فرض سلسلة من التطعيمات على الحجاج سواء من داخل المملكة العربية السَعُودِيْة أو للحجاج فِيْ الخارج، وذلك حفاظا على صحة وسلامة الحاج أثناء أداءه. مناسك الحج، لذلك سنتحدث من خلاله عن تطعيمات الحجاج داخل المملكة، و.

الحج فِيْ السَعُودِيْة 2022

أعلنت وزارة الحج والعمرة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن بعض الشروط المهمة هذا العام لأداء مناسك الحج فِيْ المملكة، بما فِيْ ذلك ضمان توفِيْر جميع التطعيمات الإلزامية من قبل وزارة الصحة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. مليون حاج ومحتاج من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج وزيارة بيت الله الحرام وفق سلسلة من الإجراءات.

ما هِيْ تطعيمات الحج لحجاج الداخل 1443

أعلنت وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع وزارة الصحة بالمملكة العربية السَعُودِيْة، عن التطعيمات اللازمة لحجاج الداخل هذا العام، حيث اقتصرت التطعيمات على الآتي

التطعيم ضد التهاب السحايا.

تطعيم الانفلونزا الموسمية.

تطعيمات الحج الإجبارية لحجاج 2022

هناك بعض التطعيمات الإلزامية لجميع الحجاج يجب إجراؤها قبل مَوعِد السفر بعشرة أيام على الأقل وهِيْ كالتالي

لقاح التهاب السحايا يُعرف بلقاح التهاب السحايا، حيث يُعطى لمن لم يتم تطعيمهم فِيْ السنوات الخمس السابقة ويتم وصفه قبل الرحَلْة بـ 10 أيام.

التطعيم ضد الحمى الصفراء وهُو تطعيم إجباري للحجاج من المناطق التي ينتشر فِيْها المرض ويجب أن يتم قبل الرحَلْة بعشرة أيام.

التطعيم ضد شلل الأطفال يعطى فِيْ جميع الأعمار التي ينتشر فِيْها قبل الحج بأسبوعين.

التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية هُو تطعيم إلزامي لمن لم يتم تطعيمهم من قبل ويتم إعطاؤه قبل 10 أيام من تاريخ السفر.

معاهدات الحج فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 1443

يجب استيفاء بعض الشروط المهمة للحجاج لأداء مناسك الحج هذا العام وهذه الشروط هِيْ كَمْا يلي

أن يكون عمر الحاج أكثر من 18 سنة وأقل من 65 سنة.

بيان الحالة الصحية للحجاج عن طريق أبشر سواء كانوا محصنين أو تم تطعيمهم بالجرعة الأولى أو شفائهم.

التأكد من أن الحاج لا يعاني من أمراض مزمنة أو نفسية.

أعلنت وزارة الحج والعمرة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة أنها ستسمح بالتسجيل الفردي للحج.

يمكن للمرأة أن تسجل فِيْ الحج بدون محرم.

يجب على الحاج ترك الحج قبل خمس سنوات.

الدليل العام لصحة الحج فِيْ السَعُودِيْة pdf

يمكنكَمْ تحميل الدليل العام لصحة الحج والعمرة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة “” والاطلاع على جميع التطعيمات الإلزامية للحجاج داخل وخارج المملكة باستثناء أهم التعليمات والإرشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة السَعُودِيْة العربية على سلامة الحجاج.

حساب تويتر الخاص بوزارة الصحة

يمكنك تسجيل الدخول عبر منصة Twitter ومتابعة الحساب الرسمي لوزارة الصحة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة “” حيث يتم تحديث أهم تعليمات وإجراءات السلامة بشكل مستمر وإرفاق أهم التعليمات الصحية للحجاج بالداخل. وخارجها.

وفِيْ نهاية المقال تحدثنا عن ماهِيْة تطعيمات الحج للحجاج عام 1443 وأهم التطعيمات الإجبارية لجميع الحجاج وما هِيْ شروط الحج فِيْ السَعُودِيْة ثم أرفقنا الدليل العام لصحة الحج. فِيْ السَعُودِيْة وحساب تويتر الرسمي لوزارة الصحة.