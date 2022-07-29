ما هِيْ تقنية slugging للعناية بالبشرة ومنحها ترطيب عميق ومنع جفافها

ما هِيْ تقنية الضربات البطيئة هل جربت استخدام أنواع مختلفة من المرطبات على بشرتك، مثل السيروم والمقشر والزيوت، لكنك ما زلت تشعر أن بشرتك جافة نسبيًا أو باهتة أو غير متساوية الملمس يمكنك الاستفادة من تقنية حديثة للعناية بالبشرة تسمى “التنصت”. والذي يتضمن وضع طبقة من المرهم السميك على مكونات أرق للمساعدة فِيْ الاحتفاظ بالرطوبة فِيْ الجلد.

ما هِيْ تقنية الضربات البطيئة

هذه التقنية هِيْ ممارسة للعناية بالبشرة حيث نضع منتجات قفل الجلد فوق مجموعة متنوعة من المنتجات الأخرى الصديقة للبشرة مثل الأمصال والمرطبات.

تساعد هذه التقنية فِيْ إنشاء سطح واقي على الجلد وتمنع فقدان الماء عبر الجلد ويمكن أن تساهم فِيْ حماية البشرة بشكل عام.

تسمى هذه التقنية بتقنية إزالة التخثر، لأن التطبيق الأخير يكون هلاميًا ويجعل الجلد يشبه الحَلْزون.

ما هِيْ المواد المستخدمة لصنع تباطؤ للجلد

يستخدم الفازلين بشكل عام للنتوءات لأنه مادة انسداد شديدة المقاومة ينتج عنها ترطيب شديد ومعتدل للجلد.

كيف يعمل البطء لبشرتك

يجب إجراء هذا الإجراء قبل النوم، كخطوة أخيرة فِيْ روتينك اليومي للعناية بالبشرة

أولاً، تأكدي من نظافة بشرتك دون إزالة بشرتك، وتأكدي من إزالة أي مستحضرات تجميل أو واقيات من الشمس من بشرتك.

ثانيًا، لن تعمل هذه التقنية دون ترطيب الجلد بشكل صحيح، لأن الفازلين يحبس الرطوبة فقط وليس مرطبًا بحد ذاته.

ثانيًا، لن تعمل هذه التقنية دون ترطيب الجلد بشكل صحيح، لأن الفازلين يحبس الرطوبة فقط وليس مرطبًا بحد ذاته. يمكنك ترطيب بشرتك بالطريقة التي تناسب بشرتك بشكل أفضل، لكن يفضل استخدام السيروم والمرطبات التي تحتوي على حمض الهِيْالورونيك والجلسرين والصبار، لأن هذه المنتجات يمكن أن ترطب بشرتك بعمق.

بعد ذلك، أحضر الفازلين وقم بتدليك كَمْية مناسبة على يديك، ثم اقلب راحة يدك ببطء على وجهك واضغط عليها، وتأكد من ترك الفازلين على وجهك حوالي ربع ساعة قبل النوم.

فوائد تقنية التكسير للبشرة

هذه التقنية ذات الأصل الكوري لها فوائد عديدة منها