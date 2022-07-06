ما هِيْ جنسية جميل ألكساندر ترميوتس

ما هِيْ جنسية جميل الكسندر ترموت يُعرف السيد جميل ألكسندر ترميوتس اليوم بخطيب الأميرة إيمان بن الملك عبد الله الثاني. تم الإعلان عن خطوبتهما اليوم من قبل الديوان الملكي الأردني ويحاول العديد من متابعي الأخبار الملكية معرفة ما هِيْ جنسيته، لذلك سنعرف أيضًا ما هِيْ جنسيته الحقيقية ودينه، بالإضافة إلى ذكر رَابِطْ حساب.

من هُو الوسيم الكسندر تيرميوتس

جميل ألكسندر ترموت هُو شاب اكتسب شهرة كبيرة اليوم بعد إعلان خطوبته على الأميرة إيمان عبد الله الثاني. لديه شهادة فِيْ إدارة الأعمال ويعمل كَمْوظف فِيْ قطاع الخدمات المالية فِيْ نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. ولد عام 1994 م، ويبلغ من العمر ثماني سنوات وعشرون عامًا، ولد فِيْ كاراكاس بفنزويلا وهُو من أصل يوناني. وفِيْ الساعات الماضية أعلن خطوبته على الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله الثاني وتمت خطوبتهما مساء أمس الثلاثاء 5 يوليو 2022 م، بحضور بعض أفراد العائلتين وبحضور الملك عبد الله الثاني ‘. وزوجته الملكة رانيا العبدالله.

سيرة جميلة من الكسندر تيرميوتس

وتمثلت سيرة جميل ألكسندر ترموت، خطيب الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني، بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل جميل الكسندر ترميوتس.

تاريخ الميلاد حوالي 1994 م

مكان الميلاد كاراكاس، فنزويلا.

العمر الحالي 28 سنة.

المؤهلات العلمية درجة البكالوريوس فِيْ إدارة الأعمال.

ألما ماتر غير معروف.

المهنة خبير مالي.

اللغة الأم الإنجليزية.

اللغة الثانوية العربية.

الحالة الاجتماعية مخطوب.

اسم العروس الأميرة إيمان بنت الملك عبد الله الثاني.

تاريخ الخطوبة 5 يوليو 2022 م

جنسية ألكسندر ترموت الجميل

لم يتم الكشف عن جنسية جميل ألكسندر ترموت، لكن بعض المصادر تقول إنه قد يكون أمريكيًا من أصل يوناني، ولد عام 1994 فِيْ مدينة كراكاس بفنزويلا، ويبلغ عمره 28 عامًا، وهُو فقط أكبر من خطيبته الأميرة إيمان بسنتين. درس فِيْ إحدى الجامعات الأمريكية، وتخرج فِيْ كلية إدارة الأعمال بدرجة البكالوريوس، وعمل فِيْ القطاع المصرفِيْ وأصبح أحد قدوة فِيْ القطاع المالي فِيْ مدينة نيويورك.

ما هُو دين الجميل الكسندر ترميوتس

بما أن الأميرة إيمان مسلمة ولا يمكن أن تتزوج إلا من مسلم، فمن المؤكد أن دين جميل ألكسندر ترميوت هُو الإسلام ولا توجد معلومات متاحة عما إذا كان الإسلام هُو دينه الأصلي أم أنه مسيحي ثم اعتنق الإسلام. الحَقيْقَة من ديانته الأصلية، لكن من المؤكد أن الملك عبد الله الثاني لن يخطب إلا ابنته لمسلم، وتجدر الإشارة إلى أن الأميرة ستعيش فِيْ بلد أمريكي برفقة زوجها السيد جميل ألكسندر توميوتس بعد الزواج.

إنستغرام الرسمي جميل ألكسندر

ليس للسيد جميل الكسندر حساب رسمي على منصة التواصل الاجتماعي انستجرام حيث انه بعد بحث دقيق على جميع محركات بحث انستجرام لم يتم العثور على حسابات رسمية باسم جميل الكسندر ومن الواضح انه غير نشط على مواقع التواصل الاجتماعي و الجدير بالذكر أن الأميرة إيمان ليست نشطة أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن والدتها الملكة رانيا تنشط على إنستجرام وتنشر أخبارًا عن الأميرة وخطيبها، حيث يمكن متابعتها بشكل مباشر “.

وها نحن نصل إلى نهاية مقالنا الذي التقينا فِيْه بالسيد جميل ألكسندر خطيب الأميرة إيمان عبد الله الثاني، وما هِيْ جنسية جميل ألكسندر ترميوتس، حيث تحدثنا عن دينه الصحيح، وصلته الرسمية. حساب على Instagram.