ما هِيْ ديانة ديانا حداد ديانا حداد من أشهر الأصوات فِيْ الوطن العربي. اكتسبت شهرة كبيرة منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي، ورغم ابتعادها عن المشهد الفني، إلا أن أعمالها الغنائية ما زالت محبوبة ومرغوبة من قبل محبيها حتى الآن، وقد عرفناها فِيْ وقت سابق. علي، سنتعرف أيضًا على علي وسيرتها الذاتية ونذكر دياناتها ودين زوجها السابق، بالإضافة إلى أعمالها الكبرى ورَابِطْ حسابها الرسمي على Instagram.

من هِيْ ديانا حداد –

ديانا حداد هِيْ مغنية وممثلة وشخصية تلفزيونية لبنانية تحمل الجنسية الإماراتية وتقيم فِيْ الإمارات العربية المتحدة. جاء أكبر إنجاز لحداد فِيْ أواخر عام 1997 عندما أصدرت ألبومها الثالث. عندما بدأت باللعب بلهجات أخرى غير اللبنانية والبدوية.

سيرة ديانا حداد

وتمثلت سيرة الفنانة ديانا حداد بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الحقيقي ديانا جوزيف حداد.

الاسم المستعار ديانا حداد.

اسم الأب جوزيف حداد.

اسم الأم منى

مكان الولادة قرية بصاليم جنوب لبنان.

تاريخ الميلاد 1 أكتوبر 1976 م

العمر 46 سنة.

الجنسية لبناني وإماراتي.

العنوان أميرة الأغنية العربية.

التعليم برمجة الكَمْبيوتر.

اللغة الأم العربية.

المهنة مغنية.

سنوات النشاط منذ 1992 م. حتى اليوم.

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ما هِيْ ديانة ديانا حداد

ديانة المطربة ديانا حداد هِيْ الإسلام لكنها اعتنقت المسيحية قبل إعلان إسلامها. أفادت مسلمة كانت تعيش معه فِيْ دولة الكويت وديانا حداد أن علاقتها مع الجالية الخليجية زادت من حبها للإسلام، واعتنقت الإسلام بعد وفاة والدتها فِيْ شهر رمضان الذي بدأ بعد ذلك. للصلاة والصوم وقراءة القرآن.

سبب لبس ديانا حداد الحجاب

السبب الأول لارتداء ديانا حداد الحجاب هُو اعتناقها الإسلام. حاولت قدر المستطاع قبل إسلامها تعليم أولادها الدين الإسلامي، وصيام شهر رمضان، والصلاة بعد إسلامها. جدير بالذكر أن دخولها الدين الإسلامي ساهم بشكل أو بآخر فِيْ زيادة شعبيتها وسمعتها فِيْ العالم العربي بشكل عام ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص.

ديانة زوج ديانا حداد

زوج المطربة ديانا حداد اعتنق الإسلام ورجل الأعمال الإماراتي سهِيْل العبد، وتزوجته أواخر عام 1995 م، وكانا يعملان معًا، وأنجبتها فِيْ 26 نوفمبر 2007، لكن زواجها من آل- لم تستمر عبدول طويلاً بعد ذلك، لتعلن انفصالها عنه عام 2009، وما زالت غير متزوجة حتى الآن، ولا تهتم إلا بشؤون ابنتيها الوحيدتين.

أهم أعمال ديانا حداد

قدمت ديانا حداد العديد من الأعمال الغنائية المسجلة والمصورة وحصلت على العديد من الجوائز نتيجة نجاح ألبوماتها. ومن أشهر أعمالها ما يلي

لا يزال الألبوم، 1996 م

اليوم أهل الحب، فِيْ سنة 1997 م.

سجل قصاصات جرح الحبيب 2000 م

مقطع فِيْديو عام 1996 م.

كليبات بازال منك 1997 م.

المشي خلف مقطع الفِيْديو الخاص بهم للكذب عام 1999 م.

مهرجان بابل الدولي فِيْ العراق 2022 م

موسم حفلات الرياض 2022 م

ديانا حداد انستغرام

نشطت ديانا حداد على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي انستجرام وشاركت كل أخبارها الفنية والغنائية باستثناء مشاركة بعض صورها مع عائلتها لكن حداد حذفت فجأة جميع الصور من حسابها على انستجرام لكن الحساب لا يزال نشطا. ولديها 8.3 مليون متابع. ويمكنك الدخول إلى الحساب ومتابعته مباشرة.

ها قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فِيْه على ديانا حداد وسيرتها الذاتية.