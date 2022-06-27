ما هِيْ ديانة ريكاردو سواريز أعلن النادي الأهلي، أمس، عن تعاقده مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز بعد انتهاء عقد المدرب السابق لفريق الأهلي. الجديد ريكاردو سواريز وما هُو عليه كَمْا سنناقش لتسليط الضوء على حَقيْقَة أن العقد تم فسخه بين النادي الأهلي والمدرب ريكاردو.

من هُو ريكاردو سواريز –

ريكاردو سواريز هُو أحد لاعبي كرة القدم المتقاعدين وأحد المدربين الحاليين، ولد فِيْ 11 نوفمبر 1974 م ويحمل الجنسية البرتغالية. تميز بموسم لعبه كجناح مهاجم واليوم هُو مدرب فريق الأهلي المصري. عادي، ويتنقل بين سبعة أندية، وبعد اعتزاله كرة القدم قرر أن يبدأ مشواره التدريبي فِيْ سن الثلاثين فِيْ أوائل عام 2005 م، ومؤخرا كشفت صحيفة برتغالية أنه توصل إلى اتفاق نهائي مع ريكاردو سواريز “. مدرب فريق فِيْسنتي “لتدريب الفريق موسمين.

سيرة ريكاردو سواريز

تتلخص سيرة مدرب الأهلي الجديد ريكاردو سواريز فِيْ بعض المعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل خوسيه ريكاردو سواريز ريبيرو.

مولود 11 نوفمبر 1974.

مكان الميلاد البرتغال.

الجنسية يحمل الجنسية البرتغالية.

العمر الحالي 47 سنة.

المهنة لاعب كرة قدم سابق، مدرب حالي.

مكان اللعب جناح.

مهنة اللعب من طفولته – حتى 2003.

المسيرة التعليمية من 2005 حتى الآن.

ديانة ريكاردو سواريز

مدرب الأهلي الجديد، ريكاردو سواريز، يعتنق المسيحية. ولد فِيْ البرتغال فِيْ 11 نوفمبر 1974 م. لعائلة برتغالية اعتنقت المسيحية. على الرغم من أن الأنشطة الدينية للمدرب غير مرئية للجمهُور، إلا أن بعض فِيْ البرتغال كشفت عن تحوله إلى المسيحية، وأوضح أن سواريز لا يمارس الشعائر الدينية للمسيحية.

أرقام ريكاردو سواريز

يتمتع المدرب ريكاردو سواريز بسجل حافل بالإنجازات يتضمن أرقامًا متواضعة إلى حد ما ومن أهم الأرقام والإنجازات التي حققها خلال مسيرته التدريبية ما يلي

بدأ العمل فِيْ سن الثلاثين عام 2005 وشكل العديد من مجموعات الهُواة.

وقع مع FC Visella فِيْ صيف 2014 وتمكن من الانتقال معها إلى الدرجة الثانية.

تم تعيينه مدربًا لنادي تشافِيْز ثم درب أفِيْس وتولى تدريب العديد من الأندية الأخرى.

تولى تدريب جيل فِيْسنتي إف سي وقاد النادي إلى المركز الخامس لأول مرة فِيْ أوروبا فِيْ تصفِيْات دوري المؤتمرات الأوروبي.

قاد فريق جيل فِيْستيني، وفاز فِيْ 13 مباراة، وتعادل فِيْ 12 مباراة وخسر 9 مباريات، وسجل رقمًا قياسيًا رائعًا لم يهزم فِيْ 12 مباراة متتالية.

فرق دربها ريكاردو سواريز

قام ريكاردو سواريز بتدريب عدد من الأندية الناشئة، من أندية الدرجة الثالثة والثانية، وكذلك بعض فرق الهُواة. ومن أهم الأندية التي دربها سواريز

نادي تاباس.

نادي توكانتينز.

ليكسا ليكسا.

نادي أكاديمية Filigueiras.

نادي فِيْليجيراس.

نادي ريبيراو.

نادي فِيْزيلا.

نادي شافِيْز.

نادي أفِيْس.

نادي الاكاديمية.

نادي كوفِيْلا.

نادي موريرينسي.

نادي جل فِيْسنتي.

النادي الأهلي المصري.

حَقيْقَة فسخ العقد بين الأهلي وريكاردو سواريز

نشرت بعض المواقع الإلكترونية نبأ فسخ العقد بين الأهلي والمدرب ريكاردو سواريز، وكان هذا غضبًا كبيرًا من جماهِيْر مصر الأهلي، بعد أن أكدوا أن ريكاردو يدعم الشذوذ الجنسي والمثلية. وأكدتها أو نفتها الإدارة الرسمية للنادي الأهلي، ولا يعرف كيف سيكون رد فعل إدارة النادي بعد الغضب الهائل من جماهِيْر النادي خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وها نحن نصل إلى نهاية مقالنا الذي تعلمنا فِيْه ما هِيْ ديانة ريكاردو سواريز وما هِيْ سيرته واحترافه وتحدثنا أيضًا عن حَقيْقَة انتهاء عقد التدريب بينه وبين النادي الأهلي المصري.