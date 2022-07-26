ما هِيْ شُروطْ الإعفاء من رسوم الجمارك فِيْ السَعُودِيْة 1444

شُروطْ الإعفاء من الرسوم الجمركية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة المعدلة مؤخرًا للسلطات الجمركية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عديدة وقد طلب العديد من القراء والمتابعين أن تساعدهم هذه الشُروطْ على الإعفاء من الجمارك السَعُودِيْة للعديد من البضائع، وسنقوم بذلك. تعرف على هذه الشُروطْ من خلال سطور هذه المقالة.

شُروطْ الإعفاء من الرسوم الجمركية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 1444

أعلنت هِيْئة الضرائب والجمارك فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، فِيْ وقت سابق، أنها بصدد تطبيق الإعفاءات الجمركية على جميع الأمتعة والمنتجات الخاصة بفئات معينة من ذوي الاحتياجات الخاصة بموجب شُروطْ الإعفاء من الرسوم الجمركية السَعُودِيْة، للممتلكات الشخصية مثل مستوردي المواد الخاصة. منتجات. ذوي الاحتياجات الخاصة أو المنح الأجنبية، سلسلة من الشُروطْ لسلع ومنتجات معينة.

بالنسبة لوكالات وشركات الاستيراد والتصدير، يجب تقديم عدة مستندات وأوراق حتى تكون مؤهلاً للإعفاء من الرسوم السَعُودِيْة

تقديم تسجيل تجاري صالح للشركة أو المؤسسة.

إحضار الرخصة الصناعية الحالية.

تقديم طلب إعفاء جمركي لبعض المنتجات والبضائع المدرجة بقائمة الإعفاء.

كيفِيْة التقدم بطلب للحصول على الإعفاء الجمركي عبر الإنترنت

يمكنك الآن إدخال رَابِطْ النظام الأساسي الخاص بك واتباع الخطوات التالية

أدخل الخدمة المعفاة من الرسوم الجمركية على الواجهة الرئيسية.

أدخل رقم المصنع.

قم بتدوين أحدث رقم ترخيص.

اضغط على زر الدخول.

اكتب رمز التفعيل الذي أرسله الموقع إلى الهاتف المحمول المسجل.

حدد طلبًا لتقديم طلب جديد.

ثم حدد نوع طلب الإعفاء الجمركي وستظهر قائمة ببعض المنتجات على سبيل المثال مواد أولية – قطع غيار – آلات – معدات.

تحديد بداية فترة الإعفاء الجمركي.

بعد ذلك، أدخل جميع المعلومات فِيْ جدول البيانات الذي يظهر فِيْ طلب ترخيص الإعفاء.

انقر فوق الزر إرسال الطلب.

يتم إرساله وتأكيد الشحنة برسالة نصية على الشاشة.

شُروطْ الإعفاء من الرسوم الجمركية السَعُودِيْة للمنح الدراسية

سبق للجمارك السَعُودِيْة التأكيد على أنه بشُروطْ معينة منصوص عليها فِيْ الإعفاء من الرسوم الجمركية لمن يدرسون فِيْ الخارج أثناء عودتهم إلى أرض المملكة، وهذه هِيْ شُروطْ الإعفاء من الدعم الجمركي السعودي