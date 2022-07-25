ما هِيْ شُروطْ تحويل الصك الزراعي الى سكني من وزارة العدل ومتطلبات الحصول على رخصة بناء جديدة فِيْ السَعُودِيْة

شُروطْ تحويل الصك الزراعي إلى سكني يرغب بعض المواطنين السعوديين فِيْ المملكة ممن يحملون صكوك زراعية العمل على تحويل هذه السندات إلى سندات سكنية للاستفادة منها فِيْ هذا الصدد، وقد استجابت وزارة العدل السَعُودِيْة لذلك. سؤال. وقد أوضحت كافة التفاصيل التي يجب إتاحتها. جاء رد وزارة العدل السَعُودِيْة على سؤال حول إمكانية تحويل الصك الزراعي إلى صك سكني يبرز مفهُوم الصك الزراعي والسكني، وسوف نبرز من خلال تسرد هذه السطور جميع الشُروطْ التي يجب استيفاؤها لتحويل سند ملكية زراعي إلى سند سكني.

هل يمكن تحويل صك زراعي إلى صك سكني

وفِيْ سياق سؤال أحد المراقبين عن إمكانية تحويل الصك الزراعي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة إلى سند سكني، ردت وزارة العدل بأنه يمكن القيام بذلك بناءً على مجموعة من الضوابط والإجراءات المعمول بها. من قبل الوزارة، عندما يكون سند الملكية زراعيًا أو مستندًا رسميًا يثبت حق المواطن فِيْ قطعة الأرض، وكونه صكًا زراعيًا، يؤكد أن هذه الأرض عبارة عن قطعة أرض زراعية تختلف عن سند السكن. حيث يكون سند السكن وثيقة رسمية تثبت حيازة أرض سكنية يمكن استخدامها للأغراض السكنية، بينما صك الزراعة مخصص للأغراض الزراعية فقط.

شُروطْ وضوابط تحويل صك زراعي إلى سند سكني

فِيْ إطار تسهِيْل وزارة العدل السَعُودِيْة للعديد من الأمور المتعلقة بملكية الأراضي للمواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، أشارت وزارة العدل السَعُودِيْة إلى إمكانية تحويل سند زراعي فِيْ سند سكني، بناءً على بعض من الشُروطْ التي تم تحديدها والتي يجب أن تتحقق الشُروطْ هِيْ كَمْا يلي.

وأكدت وزارة العدل السَعُودِيْة ضرورة الحصول على موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من جانب مقدم الطلب.

كَمْا يشترط الحصول على موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة.

يجب على مقدم الطلب الحصول على موافقة من صندوق التنمية الزراعية للتقدم بطلب تحويل سند ملكية زراعي إلى سند سكني.

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