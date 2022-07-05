ما هِيْ عملة البرازيل

ما هِيْ العملة المتداولة فِيْ البرازيل هذا البلد الذي يعد من أبرز وأهم الدول المنتجة للحبوب، بالإضافة إلى كونه أكبر دولة منتجة للبن خلال الـ 150 عامًا الماضية، هُو من بين أقوى الدول اقتصاديًا، بالإضافة إلى القوة الإقليمية، وأحيانًا بشكل رائع لذلك سنتعرف من خلاله على دولة البرازيل، بالإضافة إلى عملة هذه الدولة، وما هِيْ لغتها الرسمية كَمْا سنتعلم.

البرازيل

يتم عرض أهم وأبرز المعلومات المتعلقة بدولة البرازيل فِيْ السطور التالية

الاسم العربي البرازيل.

الاسم البرتغالي البرازيل.

الإحداثيات 14 درجة جنوبا 53 درجة غربا.

اللغة الرسمية البرتغالية.

أعلى قمة بيكو دا نيبلينا.

أدنى نقطة المحيط الأطلسي.

المساحة 8515760 كيلومترا مربعا.

نسبة الماء (٪) 0.65

العاصمة برازيليا.

المجموعات العرقية 47.73٪ أبيض – 43.13٪ باردو – 7.61٪ أسود – 2٪ آسيويون – 1.09٪ أصليون.

اسم السكان البرازيليون.

التوقعات 202.768.562 شخص.

عدد السكان 213317639.

الكثافة السكانية 23.8 ن / كَمْ².

متوسط ​​العمر 75.509 سنة.

نظام الحكَمْ جمهُورية رئاسية اتحادية.

رئيس البرازيل جاير بولسونارو.

الفرع التشريعي الجمعية الوطنية البرازيلية.

القضاء المحكَمْة الاتحادية العليا.

السلطة التنفِيْذية الحكومة الاتحادية للبرازيل.

تاريخ التأسيس 1822 م

الاعتراف الدولي 29 أغسطس 1825 م

الدستور الحالي 5 أكتوبر 1988 م

معدل نمو الناتج المحَلْي الإجمالي الحقيقي -3.6 نقطة مئوية.

إجمالي الاحتياطي 373،955،518،686 دولار أمريكي.

معدل البطالة 7٪.

السن القانوني 18 سنة.

العملة ريال برازيلي.

البنك المركزي Central Bank of Brazil.

معدل التضخم 6.3٪.

رمز الإنترنت .br.

أرقام التعريف البحرية 710.

رمز الهاتف الدولي +55.

ما هِيْ العملة المتداولة فِيْ البرازيل

الريال البرازيلي هُو العملة الرسمية لدولة البرازيل ويتم اختصاره فِيْ السوق المالية بالرمز $ R، حيث يتكون من مائة وحدة فرعية، وتسمى كل فئة من هذه الفئات “Centavo” ويتم إصدار هذه العملة من قبل البنك المركزي البرازيلي، وفِيْ العام 1994 م أدخل الريال السعودي للتداول من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي فِيْ البلاد بعد معاناة طويلة مع ارتفاع معدلات التضخم.

معلومات حول عملة البرازيل

يتم عرض أهم وأبرز المعلومات المتعلقة بعملة البرازيل فِيْ السطور التالية

اسم العملة ريال برازيلي or (ريال برازيلي) شعار العملة R $ كود ISO الدولي BRL كود رقمي 986 سنة الإصدار 1994 وحدات نقدية centavo بالبرتغالية (centavo) فئات المعادن الحالية فِيْ البرازيل 1، 5، 10، 25، 50 سنتافو زائد 1 ريال فئات الورق الحالية للبرازيل 2، 5، 10، 20، 50، 100، 200 ريال البنك المركزي البنك المركزي البرازيلي البلد المستخدم البرازيل

حقائق غامضة عن عملة البرازيل

يتم عرض أهم وأبرز الحقائق غير العادية المتعلقة بعملة البرازيل فِيْ السطور التالية

قد تصل أحياناً قيمة الورقة النقدية من فئة الريال الواحد إلى 100 ريال، والسبب فِيْ ذلك أنها لم تُطبع بالقدر الذي كانت عليه من قبل، وأصبح تداولها بين الناس نادراً.

هناك ما يقرب من 150 مليون قطعة نقدية حقيقية متداولة حاليًا بين سكان البرازيل.

هناك ما يقرب من 81 فئة فرعية للريال البرازيلي فِيْ البرازيل مملوكة من قبل البنوك المجتمعية لدعم مناطق مختلفة مثل ساو باولو وريو دي جانيرو.

تغيرت عملة البرازيل 8 مرات فِيْ 50 عامًا فقط.

بدأ تداول العملة الورقية الحديثة فِيْ عام 2010 م. بأحجام مختلفة.

ملامح الأوراق النقدية البرازيلية

يعرض الجدول التالي أهم وأهم مميزات العملة الورقية البرازيلية

فئة اللون صورة الوجه الخلفِيْ 2 دولار أزرق سلحفاة منقار الصقر 5 دولارات ليلكي مالك الحزين الأبيض العظيم 10 دولارات أحمر الببغاء الأحمر الأخضر 20 دولارًا الأصفر قرد الأسد طمارين الأسد الذهبي 50 دولارًا قهُوة جاكوار “النمر الأمريكي” $100 دولار السماء الزرقاء الهامور الهامور “Yellow Belly Grouper” 200 دولار اللون الرمادي الذئب المتوج

خصائص عملة البرازيل

يعرض الجدول التالي أهم وأهم مميزات العملة البرازيلية

فئة صورة الوجه الخلفِيْ 1 ج بيدرو ألفاريز كابرال – سفِيْنة فِيْ الخلفِيْة 5 ج Joaquim Joza da Silva Chavere – رمز الحركة – حمامة رمز السلام والحرية 10 ج الإمبراطور بيدرو الأول – الإمبراطور على حصان فِيْ الخلفِيْة 25 ج Deodoro da Fonseca – شعار درع البرازيل 50 ج خوسيه بارانوس ماريا دا سيلفا 1 ريال تمثال منحوت يسمى Efígie da República

سعر الصرف البرازيلي الحقيقي

وصل سعر صرف العملة البرازيلية فِيْ عام 2022 مقابل الريال السعودي إلى حد 0.74 ريال سعودي ومن خلال الجدول أدناه سنشرح سعر صرف الريال البرازيلي مقابل بعض العملات العالمية والمحَلْية الأخرى

العملة السعر 1 دولار الدولار الأمريكي 0.20 اليورو 0.18 الهريفنيا الأوكرانية 5.78 درهم مغربي 1.92 درهم إماراتي 0.72 دينار أردني 0.14 ريال قطري 0.72

كَمْ يبلغ عدد سكان البرازيل عام 2022

آخر تعداد سكاني أجري فِيْ عام 2022 م. أظهر أن عدد سكان البرازيل يبلغ حوالي 214.277.772 نسمة، وبذلك تعد دولة البرازيل من أكثر الدول اكتظاظًا بالسكان فِيْ أمريكا الجنوبية، وكذلك خامس أكبر دولة فِيْ العالم من حيث عدد السكان.

سكان البرازيل قبل عام 2022

كان عدد سكان البرازيل قبل عام 2022 كَمْا يلي

السنة سكان البرازيل الزيادة السنوية فِيْ عدد سكان العالم

2022 212،559،417 1،509،890 7،794،798،739 2022 211.049.527 1،580،204 7،713،468،100 2022 209469323 1،635،500 7،631،091،040 2017 207.833823 1،670،770 7،547،858،925 2016 206.163.053 1،691،284 7،464،022،049 2015 204،471،769 1،751،627 7،379،797،139 2010 195713635 1،917،306 6،956،823،603 2005 186.127.103 2،267،353 6،541،907،027 2000 174.790.340 2،554،089 6،143،493،823 1995 162،019،896 2،603،335 5،744،212،979 1990 149.003.223 2745829 5،327،231،061 1985 135،274،080 2،916،014 4،870،921،740 1980 120.694.009 2695561 4،458،003،514 1975 107.216.205 2،420،588 4،079،480،606 1970 95113265 2،347،947 3،700،437،046 1965 83،373،530 2،238،861 3،339،583،597 1960 72179226 1،929،061 3،034،949،748 1955 62.533.919 1،711،838 2،773،019،936

افضل الاماكن السياحية فِيْ البرازيل

أفضل الأماكن السياحية فِيْ البرازيل هِيْ

باو دي أسوكار – سوغارلوف.

تمثال المسيح.

شلالات إيغواسو.

غابات الأمازون المطيرة.

برازيليا – برازيليا.

فروي

أورو بريتو.

شواطئ بيرنامبوكو.

لذا؛ وصلنا إلى نهاية مقال عن عملة البرازيل تعرفنا من خلاله على دولة البرازيل بصرف النظر عن حساب عدد سكان هذا البلد وعملته الرسمية.