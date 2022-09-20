ما هِيْ كَمْية النفط التي لا يزال الاتحاد الأوروبي يستوردها من روسيا

وانخفضت واردات النفط الروسية إلَّى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلَّى 1.7 مليون برميل يوميا فِيْ أغسطس من 2.6 مليون برميل يوميا فِيْ يناير كانون الثاني.

لكن وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن الاتحاد الأوروبي يظل أكبر سوق للخام الروسي.

أوقفت بريطانيا بالفعل واردات النفط الخام الروسي فِيْ أعقاب حرب موسكو فِيْ أوكرانيا، ويخطط الاتحاد الأوروبي لحظر الواردات اعتبارًا من ديسمبر لحرمان الكرملين من الإيرادات التي يستخدمها لتمويل الحرب.

الولايات المتحدة تتقدم

استبدلت الواردات من الولايات المتحدة حوالي نصف الـ 800 ألف برميل المفقودة من الواردات الروسية، فِيْ حين قدمت النرويج حوالي الثلث.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الولايات المتحدة ستحل قريبا محل روسيا كَمْورد رئيسي للخام لكل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. وبحلول أغسطس، كانت واردات الولايات المتحدة أقل بمقدار 40 ألف برميل فِيْ اليوم فقط من روسيا، مقارنة بمتوسط ​​1.3 مليون برميل يوميًا قبل الحرب، وفقًا لرويترز.

خارج الاتحاد الأوروبي، أكبر أسواق تصدير النفط الخام الروسي هِيْ الصين والهند وتركيا.

ما هِيْ بدائل الخام الروسي

وتقول وكالة الطاقة الدولية إنه بموجب الحظر الوشيك، سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلَّى إيجاد مصدر بديل لـ 1.4 مليون برميل إضافِيْ من الخام الروسي، يمكن أن يأتي حوالي 300 ألف برميل يوميًا منها من الولايات المتحدة و 400 ألف برميل يوميًا من كازاخستان.

ومن المقرر زيادة الإنتاج خلال الربع الأخير فِيْ حقل يوهان سفِيْردروب، وهُو أكبر حقل نفط فِيْ النرويج وينتج خامًا متوسطًا يشبه خام الأورال الروسي، ربما بمقدار 220 ألف برميل يوميًا.

وتقول الوكالة إن الواردات من مناطق أخرى مثل الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ستكون ضرورية لتغطية الطلب بالكامل فِيْ الاتحاد الأوروبي.

سيستمر تدفق بعض النفط الروسي إلَّى الاتحاد الأوروبي عبر خطوط الأنابيب، لأن الحظر يستثني بعض المصافِيْ غير الساحلية.

إلَّى أي مدى يعتمد الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسية

جاءت ألمانيا وهُولندا وبولندا العام الماضي على رأس قائمة مستوردي النفط الروسي فِيْ أوروبا، لكن الدول الثلاث لديها القدرة على استيراد النفط الخام عَنّْ طريق البحر.

الدول غير الساحلية فِيْ أوروبا الشرقية، مثل سلوفاكيا أو المجر، لديها بدائل قليلة لإمدادات خطوط الأنابيب من روسيا.

ترسخ اعتماد الاتحاد الأوروبي على روسيا مع شركات مثل Rosneft و Lukoil، التي تسيطر على بعض أكبر مصافِيْ التكرير فِيْ الاتحاد.

وبحسب الوكالة، تظهر بيانات التنزيل لشهر أغسطس / آب زيادة تدفقات النفط الخام الروسي فِيْ أغسطس / آب على أساس شهري إلَّى إيطاليا وهُولندا، حيث تمتلك شركة النفط الروسية العملاقة لوك أويل مصافِيْ تكرير.

فِيْ 16 سبتمبر، سيطرت الحكومة الألمانية على مصفاة شويت، المملوكة لشركة Rosneft، والتي توفر حوالي 90 بالمائة من احتياجات برلين من الوقود.

وفِيْ اليوم نفسه، قالت الحكومة الإيطالية إنها تأمل فِيْ أن تجد شركة لوك أويل مشترًا لمصفاة فِيْ صقلية، التي تمتلك خمس طاقة التكرير فِيْ البلاد.