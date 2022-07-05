ما هِيْ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي تعرف الآن بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهِيْ الوزارة الإدارية لجميع الأمور المتعلقة بالعمل والعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والكبيرة الحكومية والخاصة، حيث أنها المسئول الرئيسي عن تنظيم هذه الأمور فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، لذلك سنتعرف بشكل مكثف على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأهم المعلومات عنها، كَمْا سنذكر أسماء الوزراء. منذ إنشائها حتى الآن، عدا عن إبراز أهم واجباته الإدارية.

ما هِيْ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

وزارة العمل والتنمية البشرية، أو ما يعرف الآن بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هِيْ وزارة حكومية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة تأسست عام 2022 بعد اندماج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع الوزارة. خدمة الثقافة، وهِيْ مسؤولة عن توفِيْر التنمية والدعم والحماية للمجتمع، كَمْا أن الوزارة مسؤولة عن شؤون العمل والقضايا والسياسات ذات الصلة، والوزير الحالي هُو أحمد الراجحي الذي تم تعيينه فِيْ يونيو 2022. تمكنت الوزارة من الحصول على شهادة EFQM من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM كأول كيان فِيْ المملكة يحصل على هذه الشهادة فِيْ عام 2022 بعد الامتثال بنجاح لمعايير نموذج التميز المؤسسي الأوروبي.

معلومات عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

أهم المعلومات عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أو ما يعرف الآن بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هِيْ كالتالي

الاسم السابق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

تاريخ التأسيس 1960 م

الاسم الحالي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تاريخ التعديل تم تعديله فِيْ سنة 2022 م.

الدولة المملكة العربية السَعُودِيْة.

المركز عاصمة المملكة العربية السَعُودِيْة “الرياض”.

المدير وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اسم الوزير المهندس احمد بن سليمان الراجحي.

الموقع الرسمي يمكنك الدخول إلى الموقع الرسمي “”.

والتنمية الاجتماعية

ارتبطت وزارة العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية، ثم انفصلت عام 1425 م، حتى تاريخ صدور الأمير الملكي لإعادة دمجهم فِيْ 25 فبراير 2022 م. باسم “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، ويوضح الجدول أدناه جميع الوزراء الذين تولوا مهام هذه الوزارة

وزيرة فترة فِيْصل بن تركي الأول بن عبد العزيز آل سعود 1380 هـ ناصر بن حمد المنقور 1380-1381 محمد الحمد السبيلي 1381 هـ عبد الرحمن بن عبدالله ابا الخيل 1381 هـ – 1395 م علي بن إبراهِيْم النملة 1425 هـ بعد أيام من الاستثناء غازي بن عبد الرحمن القصيبي 1425 هـ – 1431 هـ عادل بن محمد فقيه 1431 هـ – 1436 هـ مفرج بن سعد الحقباني 1436 هـ – 1437 هـ علي بن ناصر الغفِيْص 1437 هـ – 1439 هـ احمد بن سليمان الراجي 1439 هـ – الآن

واجبات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

ومن أهم مهام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما يلي

رسم السياسة العامة لقضايا العمل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ إطار السياسة العامة للدولة.

بحث ودراسة قضايا ومشاكل العمل فِيْ سياق خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وضع الخطط ورسم السياسات المتعلقة بتوظيف السعوديين وسعودة الوظائف فِيْ مؤسسات القطاع الخاص.

الإشراف على استقدام ونقل الخدمات واستخدام العمالة وتراخيصها.

رسم السياسات المتعلقة بتفتيش العمل ومراقبة تطبيق نظام العمل وتوجيه أصحاب العمل لمتطلبات نصوصه.

إنشاء قاعدة بيانات لسوق العمل فِيْ المملكة تتضمن بيانات العاملين فِيْ القطاع الخاص سواء السعوديين أو غير السعوديين.

البحث واقتراح الوسائل المؤدية إلى إنشاء وتنسيق توزيع الخدمات الاجتماعية على العاملين.

مراقبة تنفِيْذ المشاريع والبرامج المتعلقة بشؤون العمل.

إعداد وتنفِيْذ مسح إحصاءات العمل ونشر نتائجه

وصلنا هنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فِيْه على ماهِيْة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأهم المعلومات عنها، إضافة إلى ذكر أسماء الوزراء منذ إنشاء الوزارة، مع ذكر أسماء الوزراء. اهم مهام الوزارة الادارية.