مبادرات دعم الاقتصاد أولوية على أجندة المجلس الوزاري للتنمية الإماراتي

اجتمع المجلس الوزاري للتنمية الإماراتي اليوم برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهِيْان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلَّى دعم منظومة العمل الحكومي ومواصلة تطويره بما يتماشى مع المتغيرات والمتطلبات المستقبلية.

دعم الاقتصاد

وناقش المجلس خلال جلسته عددا من المبادرات والسياسات المتعلقة بالتعليم والزراعة وتطوير الاتصالات اضافة الى عدد من التشريعات المتعلقة بدعم الاقتصاد وتنظيم المركبات الثقيلة على الطرق الاتحادية بالتعاون مع هِيْئات النقل المحلية.

وفِيْ العمل الخليجي المشترك، استعرض المجلس نتائج أعمال المتابعة فِيْ مجالات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتقرير عَنّْ مشاركة دولة الإمارات فِيْ مؤسسة إنتاج البرامج المشتركة ومؤسسة راديو وتلفزيون الخليج.

إغلاق الحساب

وبخصوص التقارير الحكومية، ناقش المجلس تقارير ديوان المحاسبة بشأن الحسابات الختامية لمصرف الإمارات للتنمية، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول، وشركة الإمارات العامة للنقل والخدمات، عَنّْ السنة المالية المنتهِيْة فِيْ نهاية شهر ديسمبر. 2022.

وفِيْ الشأن الحكومي استعرض المجلس طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع “سياسة الحكومة فِيْ تعزيز مشاركة المواطنين فِيْ القطاع الصحي”. كَمْا ناقش المجلس توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن سياسات وزارة الثقافة والشباب ووزارة الطاقة والبنية التحتية و “برنامج الشيخ زايد للإسكان”.

وفِيْ السياق ذاته، استعرض المجلس نتائج المشاركة فِيْ المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد فِيْ جنيف فِيْ يونيو الماضي، والقمة العالمية للمرأة فِيْ العاصمة التايلاندية بانكوك خلال نفس الشهر، ووضع حجر الأساس لـ مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك لتعليم المرأة وتدريبها فِيْ زنجبار، تنزانيا. خلال شهر يوليو الماضي.