أطلق مصرف الإمارات للتنمية مبادرة جديدة لتقديم المشورة والتوجيهات المتخصصة المجانية لعملائه الصناعيين.

أعلن البنك، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، عَنّْ إطلاق المبادرة من خلال شراكة مع Future Factory، وهِيْ شركة هندسية واستشارية رائدة متخصصة فِيْ بناء المصانع “الذكية”، وتعزيز عمليات التصنيع و تشكيل استراتيجيات العمل فِيْ المستقبل.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الدور الاستراتيجي الأوسع لبنك الإمارات للتنمية فِيْ دفع عجلة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير أدائها، وذلك فِيْ إطار استراتيجية البنك لترسيخ دوره كواحد من الدوافع المالية الرئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دعم وتمكين استراتيجية التنمية الصناعية فِيْ الدولة وتسريع تبني التكنولوجيا التي تدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة.

وتعليقًا على المبادرة الجديدة لتقديم المشورة العملية والفورية للمصانع، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفِيْذي لبنك الإمارات للتنمية “توفر هذه المبادرة الدعم للمصنعين والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال تقديم رؤى ونصائح عملية واستراتيجية إلَّى المصانع. عملائنا فِيْ هذه القطاعات “.

وأضاف “لقد اخترنا (Future Factory) لتنفِيْذ هذا البرنامج، حيث سيقوم خبراء الشركة بزيارة مصانع عملائنا لتقديم توصيات نوعية بشأن أفضل الممارسات العالمية، وخاصة فِيْما يتعلق باستخدام الأتمتة والروبوتات وتطوير الإنتاج. طُرق.”

وتابع “الشراكة مع (Future Factory) توفر فرصة لعملائنا الذين سيتم إعفاؤهم من رسوم التقييم المبدئي المعتادة للشركة والتي قد تصل إلَّى 18000 درهم، ونحن نتواصل فِيْ هذه المرحلة مع المصنعين وكذلك الشركات الناشئة. نتطلع إلَّى إنشاء قواعد تصنيع ذكية فِيْ جميع أنحاء الإمارات للاستفادة من المبادرة، كجزء من التزامنا بضمان جاهزية الشركات فِيْ الإمارات للاقتصاد المستقبلي، وضمان كفاءة أعمالها وقدرتها التنافسية “.

وأكد الرئيس التنفِيْذي لبنك الإمارات للتنمية أن نموذج التقييم الذي يستخدمه “مصنع المستقبل” سيساعد الشركات على تطوير خارطة طريق شاملة واستراتيجية ومستقبلية، مما يجعلها أكثر تنافسية وكفاءة فِيْ السوق العالمية.

وأعرب عَنّْ ثقته فِيْ قدرة المبادرة الجديدة على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والازدهار فِيْ دولة الإمارات، مضيفاً أن هذه المبادرة ستوفر خدمات استشارية ومساعدة فورية لرواد الأعمال الشباب الطموحين فِيْ الدولة، وستحقق جهُودنا المستمرة. الالتزام بتعزيز الأثر التنموي على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، قال دوجلاس هاسيل، الرئيس التنفِيْذي ومؤسس مصنع المستقبل “المصنع الذكي هُو المكان الذي يصنع فِيْه المستقبل اليوم بسبب الترَابِطْ المتزايد بين المنتجات وسلاسل القيمة ونماذج الأعمال مع تأثير الثورة الصناعية الرابعة.، والتي تجلب معها تغيرًا سريعًا فِيْ التكنولوجيا والصناعات والأنماط. والعمليات المجتمعية بسبب زيادة الاتصال والأتمتة الذكية.

وأضاف هاسيل “يتم حث الشركات المصنعة على اعتماد منهجيات وخطط تأخذ فِيْ الاعتبار التحولات العالمية الأكثر أهمية فِيْ القطاع لضمان قدرة ومرونة مؤسساتهم والحفاظ على النمو، حيث يعد التأهب عاملاً حاسمًا فِيْ هذا المجال”.

هنا، تلعب شركتنا، Future Factory، دورًا مهمًا فِيْ مساعدة الشركات وتوجيهها فِيْ رحلة التصنيع الذكية. ”