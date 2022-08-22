رَابِطْ مبادرة رئيس الحكومة للاسكان الشبابي قوائم المستفِيْدين فِيْ البلديات 2022، أعلنت وزارة الاسكان الليبية الفترة الأخيرة عن مبادرة جديدة تستهدف سكان العديد من الأسر الفقيرة والشباب في شقق سكنية، في كافة أنحاء دولة ليبيا، وقد أتاحت وزارة الاسكان رابط خاص مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي ونشر رابط المستفيد

ما هِيْ مبادرة إسكان الشباب الليبي

أوضحت المتحدثة باسم وزارة الشباب فِيْ حكومة الوحدة الوطنية مروة الباروني خلال مؤتمر صحفِيْ لمتابعة التقدم المحرز فِيْ مبادرة رئيس الوزراء لإسكان الشباب والأسر المحتاجة. وتتعلق المرحَلْة الأولى من المبادرة بالشقق السكنية، وبحسب الإعلان فقد وصلت نسبة الإنجاز بين 80 و 100٪ ضمن المبادرة. إسكان الشباب وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب أنه تم تخصيص مركز الاتصال المحَلْي لاستقبال المكالمات والاستفسارات من المواطنين على الرقم 1415

قوائم المستفِيْدين من قروض الإسكان كاجا دي أهُوروس

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الشباب فِيْ حكومة الوحدة الوطنية مروة الباروني، أن القوائم المتداولة اليوم هِيْ فقط للأشخاص المسجلين فِيْ نظام الائتمان السكني، وهم من استوفوا الشُروطْ المطلوبة. المتطلبات. البيانات وفقها، وليس لمن تم منح قروض حسب التطبيق السابق لهذا النظام.

تقييم مبادرة إسكان الشباب

سيتم اعتبار المسجلين فِيْ نظام مبادرة إسكان الشباب ضمن الاختيار النهائي حسب البيانات المطلوبة التي أدخلوها فِيْ خطوة موازية خلال شهر يوليو 2022 أصدرت اللجنة العليا للمبادرة مقترحاً بتشكيل لجنة فرعية تقع فِيْ كل بلدية لعضو واحد من كل من الآتي

عمدة البلدية

عضو فرع بنك التوفِيْر والاستثمار العقاري

عضو مكتب الشباب الموجود داخل البلدية.

عضو مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية

عضو ديوان صندوق الزكاة

عضو وكالة الجهُود التطوعية

ومن مهام أعضاء الهِيْئة التي تدير مبادرة رئيس الوزراء لإسكان الشباب فِيْ البلديات الليبية أن يقتصر دورهم على الآتي

استلام قوائم المتقدمين من البلدية المسجلين فِيْ النظام والمستوفِيْن للشُروطْ.

تصنيف طلبات المتقدمين بناءً على المعايير المحددة فِيْ النموذج 4 للشباب والشباب. 5 ـ للعائلات المحتاجة التي تدخل ضمن الشُروطْ

تشكيل الفرق الفنية اللازمة للقيام بزيارات ميدانية بهدف التحقق من سلامة بيانات المتقدمين لمبادرة الإسكان وطلبات الحصول على الائتمان الإسكاني والشباب.

يتم قبول المتقدمين فِيْ نهاية المطاف لمبادرة إسكان الشباب وفقًا لنظام الأولوية المتبع وسيتم إدراج الفئات فِيْ القائمة الهرمية للمستفِيْدين المؤهلين وفقًا لذلك.

أتاحت وزارة الاسكان اسماء المستفيدين من مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي، في الساعات الاخيرة لكل من توافق عليه الشروط كما وتم تخصيص ما يقارب 100 ألف شقة سكنية في كافة أنحاء ليبيا، لما يقارب 25 ألف مستفيد.