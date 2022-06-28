مبادرة طريق مكة.. إنجاز سريع وخدمات نوعية في مطار كوالالمبور

تقدم مبادرة طريق مكة خدماتها النوعية وسريعة الإنجاز من مطار كوالالمبور الدولي في مملكة ماليزيا في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز دقائق للرحلة، مما أدى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين. تحدي. التي يمكن أن يواجهها الحجاج، وسهلت العملية والأوراق لإنهاء رحلتهم إلى المملكة لأداء مناسك الحج.

خدمات عالية الجودة وسرعة التسليم.

إن تقديم خدمات عالية الجودة وسرعة الإنجاز يقابله علاج نموذجي وابتسامة على وجوه فريق مبادرة مكة حيث أطلقت وزارة الداخلية المبادرة في مملكة ماليزيا هذا العام 1444 هـ في عامها الرابع، بالإضافة إلى الدول باكستان وإندونيسيا والمغرب وبنغلاديش ضمن برنامج رحمن لخدمة الضيوف أحد برامج رؤية المملكة 2030 يقومون بإجراءاتهم من بلدانهم ونقلهم مباشرة إلى أماكن إقامتهم واستلام أمتعتكم هناك دون الحاجة إلى الانتظار. في محطات الوصول.

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