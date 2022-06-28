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مبادرة طريق مكة تسخر جهودها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن ببنجلاديش

كتب newsaفي آخر تحديث

تواصل مبادرة طريق مكة البناء على جهودها لخدمة الحجاج في صالة المبادرة في مطار شاه جلال بالعاصمة البنغالية دكا، وتسهيل إجراءات سفرهم إلى المملكة لأداء فريضة الحج هذا العام 1444 هـ.

تيسير لضيوف الرحمن

ويتم ذلك من خلال مبادرة “الطريق إلى مكة” والتي بدورها تساعد في تسهيل وصول الحجاج من بنجلاديش وإندونيسيا وباكستان والمغرب وماليزيا إلى بلادهم، حيث يتم استقبالهم فور وصولهم إلى المملكة. مجال. بمبادرة، ثم يتم نقلهم إلى أماكن إقامتهم دون انتظار في المطار.

تستفيد مبادرة طريق مكة من جهودها لتضييق الخناق على الأعمال الورقية لضيوف الرحمن في بنغلاديش - المواطن

الجهات المشاركة في المبادرة

وتجدر الإشارة إلى أن الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية في صالة المبادرة بمطار شاه جلال الدولي بدكا هي وزارة الخارجية، وزارة الحج والعمرة، الوزارة. الصحة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAYA)، والهيئة العامة للطيران المدني، ومصلحة الزكاة والضرائب والجمارك، والمديرية العامة للجوازات وشركة علم.

تستفيد مبادرة طريق مكة من جهودها لتضييق الخناق على الأعمال الورقية لضيوف الرحمن في بنغلاديش - المواطن

تستفيد مبادرة طريق مكة من جهودها لتضييق الخناق على الأعمال الورقية لضيوف الرحمن في بنغلاديش - المواطن