مبادرة طريق مكة تسخر جهودها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن ببنجلاديش

تواصل مبادرة طريق مكة البناء على جهودها لخدمة الحجاج في صالة المبادرة في مطار شاه جلال بالعاصمة البنغالية دكا، وتسهيل إجراءات سفرهم إلى المملكة لأداء فريضة الحج هذا العام 1444 هـ.

تيسير لضيوف الرحمن

ويتم ذلك من خلال مبادرة “الطريق إلى مكة” والتي بدورها تساعد في تسهيل وصول الحجاج من بنجلاديش وإندونيسيا وباكستان والمغرب وماليزيا إلى بلادهم، حيث يتم استقبالهم فور وصولهم إلى المملكة. مجال. بمبادرة، ثم يتم نقلهم إلى أماكن إقامتهم دون انتظار في المطار.

الجهات المشاركة في المبادرة

وتجدر الإشارة إلى أن الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية في صالة المبادرة بمطار شاه جلال الدولي بدكا هي وزارة الخارجية، وزارة الحج والعمرة، الوزارة. الصحة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAYA)، والهيئة العامة للطيران المدني، ومصلحة الزكاة والضرائب والجمارك، والمديرية العامة للجوازات وشركة علم.