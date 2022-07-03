مبادرة طريق مكة.. تمام الخدمة وسهولة الإجراءات واستقبال بالورود

ونشر حساب “طريق مكة” عبر “تويتر” مقطع فيديو يوثق الخدمات المقدمة للحجاج في بلدانهم لتسهيل وصولهم إلى المملكة لأداء المناسك.

كجزء من مبادرة طريق مكة، يتم الترحيب بالحجاج في منازلهم بالزهور، مع إجراءات بسيطة لتوفير الوقت والجهد على الحجاج.

احزم أمتعتك … احتضن أحبائك … استقبل بالورود والترحيب … مع خدمة كاملة وسهولة في الأعمال الورقية.# سلام_آمن# مكة_طريق_المبادرة# رؤية_سعودية_2030 pic.twitter.com/3nEt8KKJlI

– طريق مكة (MakkahRoute) 2 يوليو 2022

إطلاق مبادرة طريق مكة

ويأتي إطلاق مبادرة طريق مكة في إندونيسيا ومملكة ماليزيا وباكستان والمغرب وبنغلاديش هذا العام 1444 هـ استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية في تيسير الحجاج، وحماس القادة الحكماء لرعاية الحجاج.، سقيهم ومساعدتهم ورعاية شؤونهم.

أهداف مبادرة طريق مكة

مبادرة “طريق مكة” إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج لخدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، تهدف إلى استكمال إجراءات الحجاج المستفيدين من بلادهم ابتداء من إصدار التأشيرة إلكترونياً وأخذ الخصائص الحيوية، والمرور بإتمام إجراءات الجوازات بمطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى ترميز الأمتعة وتصنيفها حسب وسيلة النقل. وترتيبات الإقامة عند الوصول، يتم نقلهم مباشرة إلى الحافلات لنقلهم إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع مسارات محددة، بينما تقوم سلطات الخدمة بتسليم أمتعتهم إلى منازلهم.