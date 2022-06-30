مبادرة طريق مكة تواصل استقبال الحجاج في المغرب

تواصل مبادرة طريق مكة في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب استقبال الحجاج المغاربة الذين يستفيدون من المبادرة ويقومون بإجراءاتهم بكل سهولة وراحة.

تسهيل عملية تسجيل الوصول

أكد المشرف على فريق الجوازات بغرفة المبادرات بمطار محمد الخامس الرائد رائد الحارثي أن المبادرة تسعى لتذليل العقبات التي قد يواجهها الحجاج أثناء استكمال إجراءات سفرهم لأداء مناسك الحج، مبينا أن يعمل فريق المبادرة المكون من الجهات ذات العلاقة على استقبال ضيوف الله في المبنى رقم 3 بمطار محمد الخامس لتسهيل إنهاء إجراءاتهم بطريقة سهلة وبسيطة، حيث عملت الجوازات السعودية على استكمال المعاملات الورقية للحجاج بسرعة عالية. من أجل توفير الوقت من خلال 8 (كاونترات) منها اثنان للمعاقين وكبار السن.

دور مبادرة طريق مكة

وأوضح الرائد الحارثي أن مبادرة “طريق مكة” تهدف إلى إنهاء إصدار التأشيرات لاستكمال الجوازات والإجراءات الجمركية في بلد المغادرة، مضيفاً أن الاستعدادات للمبادرة بدأت منذ شهور بالاتصال بالجهات المختصة. في المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية لتسهيل المستفيدين من مبادرة طريق مكة.