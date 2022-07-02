مبادرة طريق مكة تواصل استقبال الحجيج في إندونيسيا

تواصل مبادرة طريق مكة في مطار جاكرتا استقبال حجاج إندونيسيا المستفيدين من المبادرة، حيث تتم إجراءاتهم بكل سهولة ويسر.

تسهيل عملية تسجيل الوصول

وتسعى المبادرة لتذليل العقبات التي قد يواجهها الحجاج أثناء إجراءات سفرهم لأداء مناسك الحج، حيث تعمل جوازات السفر السعودية على تنفيذ إجراءات الحجاج بسرعة عالية، وإجراءات الدخول إلى المملكة من جاكرتا. مطار.

دور مبادرة طريق مكة

تهدف مبادرة طريق مكة إلى الانتهاء من إصدار التأشيرة لاستكمال الجوازات والإجراءات الجمركية في بلد المغادرة، والتواصل مع الجهات المختصة في المملكة لتسهيل المستفيدين من المبادرة.