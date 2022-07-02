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مبادرة طريق مكة تواصل استقبال الحجيج في إندونيسيا

كتب newsaفي آخر تحديث

تواصل مبادرة طريق مكة في مطار جاكرتا استقبال حجاج إندونيسيا المستفيدين من المبادرة، حيث تتم إجراءاتهم بكل سهولة ويسر.

تسهيل عملية تسجيل الوصول

وتسعى المبادرة لتذليل العقبات التي قد يواجهها الحجاج أثناء إجراءات سفرهم لأداء مناسك الحج، حيث تعمل جوازات السفر السعودية على تنفيذ إجراءات الحجاج بسرعة عالية، وإجراءات الدخول إلى المملكة من جاكرتا. مطار.

مبادرة طرق مكة الإندونيسية (2)

دور مبادرة طريق مكة

تهدف مبادرة طريق مكة إلى الانتهاء من إصدار التأشيرة لاستكمال الجوازات والإجراءات الجمركية في بلد المغادرة، والتواصل مع الجهات المختصة في المملكة لتسهيل المستفيدين من المبادرة.

مبادرة طرق مكة الإندونيسية (2)

مبادرة طرق مكة الإندونيسية (2)