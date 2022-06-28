مبادرة طريق مكة .. تيسر رحلة ضيوف الرحمن من بلدانهم

يستمر الحجاج الذين استفادوا من مبادرة طريق مكة في التدفق على المملكة بعد الانتهاء من إجراءات دخولهم إلى المملكة العربية السعودية قبل مغادرة مطارات بلادهم.

هذه المبادرة هي فكرة رائدة تهدف إلى تسهيل إجراءات دخول الحجاج، وقد حشدت المملكة جميع القطاعات للقيام بهذه المهمة على أفضل وجه ممكن.

البلدان المشمولة بالمبادرة

أطلقت وزارة الداخلية المبادرة في خمس دول هذا العام 1444 هـ ماليزيا وإندونيسيا وباكستان والمغرب وبنغلاديش، ووزارات “الخارجية والصحة والحج والعمرة” والهيئة العامة للطيران المدني والزكاة والضريبة تشارك في تنفيذه مصلحة الجمارك والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “SDAYA” لخدمة الحجاج والمديرية العامة للجوازات وشركة علم.

أهداف مبادرة طريق مكة

تهدف المبادرة إلى استقبال الحجاج والقيام بإجراءاتهم من بلدانهم بكل سهولة، بدءاً بإصدار التأشيرة إلكترونياً وأخذ الخصائص الحيوية مروراً بإتمام إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة. توافر المستلزمات الصحية. بالإضافة إلى ترميز الأمتعة وتصنيفها حسب ترتيبات النقل والإقامة في المملكة.

وعند وصولهم، ينتقلون مباشرة إلى الحافلات لتقلهم إلى أماكن إقامتهم في مكة والمدينة، مع مسارات محددة، بينما تقوم سلطات الخدمة بتسليم أمتعتهم إلى منازلهم.