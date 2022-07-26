مبادرة فارم.. محاولة أوروبية لتخليص العالم من أزمة الغذاء

فِيْ 27 مارس، أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة “المزرعة” للتخفِيْف من تداعيات أزمات الغذاء نتيجة التوترات الجيوسياسية فِيْ أوروبا.

وبحسب وصف وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الرسمي، فإن مبادرة “المزرعة” تهدف إلَّى تعزيز الصمود فِيْ مجالات الغذاء والزراعة والتخفِيْف من الانعكاسات الكارثية للعملية العسكرية الروسية فِيْ أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي، وسط توقعات بأن سيؤدي الصراع إلَّى أزمات غذائية خطيرة فِيْ إفريقيا وآسيا فِيْ غضون عام.

وتقول “روسيا وأوكرانيا لاعبان بارزان فِيْ إنتاج العديد من المواد الغذائية الأساسية، مثل الحبوب، وتوفران حوالي 30٪ من صادرات القمح العالمية”.

وأضافت أن “الحرب الروسية الأوكرانية فاقمت من مخاطر انعدام الأمن الغذائي وتهدد بوقوع ملايين الأشخاص فِيْ أزمة غذائية فِيْ البلدان الأكثر ضعفا”.

3 حلول لإنقاذ العالم من الجوع

المبادرة مستوحاة من منصة “كوفاكس” الدولية لتوزيع اللقاحات المضادة لفِيْروس كورونا، وتعتمد على 3 ركائز أساسية لإنقاذ العالم من أزمة غذاء عالمية، وتقليل تداعيات التوترات الجيوسياسية فِيْ أوروبا الشرقية، وتحديداً العملية العسكرية الروسية فِيْ أوكرانيا.

الحل الأول التخفِيْف من الاضطرابات التي تواجه الأسواق الزراعية

تهدف هذه الركيزة، بالتعاون الوثيق مع منظمة التجارة العالمية، إلَّى تجنب “أزمة ثقة” فِيْ الأسواق الزراعية، من خلال منع القيود على الصادرات وتعزيز الشفافِيْة فِيْ الأسعار والمخزونات الزراعية. صدر مؤخراً قرار بإعفاء مشتريات برنامج الأغذية العالمي من أي قيود على الصادرات فِيْ الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، وهُو ما يمثل إنجازاً هاماً فِيْ هذا الصدد.

الحل الثاني ضمان توفِيْر السلع الزراعية بأسعار مناسبة

تعمل فرنسا بشكل وثيق مع برنامج الغذاء العالمي لوضع آلية تضامن من شأنها أن تساعد فِيْ التخفِيْف من التداعيات فِيْ حالة تصاعد الأزمة. ستسمح هذه الآلية لبرنامج الأغذية العالمي والبلدان الأكثر عرضة للخطر بتقديم منتجات بأسعار أقل من أسعار السوق.

يعتبر دعم القطاع الزراعي الأوكراني وتصدير الحبوب الأوكرانية من خلال مبادرة “ممرات التضامن” فِيْ صميم أولويات مبادرة تعزيز المرونة فِيْ مجالات الأغذية والزراعة. إن مشاركة الشركات الخاصة المتخصصة فِيْ إنتاج الحبوب ونقلها وتجارتها فِيْ جهُود التضامن هذه أمر أساسي.

الحل الثالث تعزيز القدرة الزراعية بشكل مستدام

تهدف الركيزة الثالثة لمبادرة المرونة الغذائية والزراعية إلَّى تسريع الانتقال إلَّى أنظمة غذائية مستدامة وقادرة على الصمود، لا سيما فِيْ القارة الأفريقية حيث السيادة الغذائية ضرورية، بالتنسيق مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وفقًا لوزارة الخارجية الفرنسية، من الضروري البناء على إنجازات الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، التي عقدت فِيْ 18 فبراير 2022، فِيْ مجال الإنتاج الزراعي والغذائي المستدام، ومن مبادرة الجدار الأخضر العظيم ومبادرة البروتين النباتي.

تقترح فرنسا وشركاؤها الأوروبيون مشاريع عملية على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل، وسيتطلب تنفِيْذها مشاركة جميع الجهات الفاعلة فِيْ القطاعين العام والخاص، من خلال مبادرة تعزيز الصمود فِيْ مجال الأغذية والزراعة ومع دعم المنظمات الدولية الناشطة فِيْ مجال الأمن الغذائي والتغذية.

قالت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي يوم السبت، 16 يوليو، إن وزراء مالية مجموعة العشرين اتفقوا على الحاجة إلَّى معالجة أزمة الغذاء العالمية الوشيكة، لكنهم منقسمون بشأن كَيْفَِيْة الرد على العملية العسكرية الروسية فِيْ أوكرانيا.

انتهى الاجتماع الذي استمر يومين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية فِيْ جزيرة بالي الإندونيسية بدون بيان رسمي مشترك بسبب اختلاف وجهات النظر بشأن الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت إندراواتي “اتفقنا جميعًا على أن انعدام الأمن الغذائي يحتاج إلَّى اهتمام وتدخل وسياسة، ولهذا السبب نبحث فِيْ كَيْفَِيْة إصلاح اضطرابات الإمدادات”.

وأكد الوزير الإندونيسي أن بعض المشاركين أصروا على إدراج وجهات نظر الدول بشأن الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا.

واضافت ان “الدول لديها مواقف لا يمكن التوفِيْق بينها”.

وقالت “لقد أرادوا التعبير عَنّْ آرائهم حول بعض القضايا، خاصة فِيْما يتعلق بالحرب … مما يعكس أنه لا تزال هناك آراء مختلفة داخل مجموعة العشرين”.

حذر سري مولياني من أن ارتفاع الأسعار، الذي يرجع جزئيًا إلَّى الأزمة الأوكرانية، قد يؤدي إلَّى عدم الاستقرار الاجتماعي والاضطراب.

وقالت إن التهديد الثلاثي بالحرب وارتفاع أسعار السلع الأساسية وارتفاع التضخم العالمي قد يتسبب فِيْ انتشار الديون ليس فقط فِيْ البلدان الفقيرة ولكن أيضا فِيْ الاقتصادات ذات الدخل المتوسط ​​وحتى فِيْ الاقتصادات المتقدمة.

يشار إلَّى أن إندونيسيا تترأس مجموعة العشرين هذا العام.

روسيا تبرئ

فِيْ 22 يوليو، صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده لا تؤجج أزمة الغذاء، وتعهد بمواصلة توفِيْر شحنات الغذاء والطاقة، وفقًا للاتفاقيات الدولية.

فِيْ مقال ظهر فِيْ عدة صحف قبل رحلة إلَّى إفريقيا، كتب لافروف أن “تكهنات الدعاية الغربية والأوكرانية بأن روسيا قد تصدر الجوع لا أساس لها من الصحة”.

وشدد لافروف على أن المشكلات بدأت أثناء تفشي جائحة فِيْروس كورونا، عَنّْدما استخدم الغرب أمواله فِيْ نقل البضائع والسلاسل الغذائية، مما أدى إلَّى “تفاقم وضع الدول النامية المعتمدة على الواردات الغذائية”.

وقال إن “روسيا ستواصل الوفاء بشكل شامل بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية فِيْما يتعلق بتصدير الغذاء والأسمدة وموارد الطاقة والسلع الحيوية الأخرى إلَّى إفريقيا”.