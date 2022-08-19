مبادرة لـ مساعي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني

قامت إدارة المتطوعين في جمعية مساعي النسائية الخيرية، اليوم الجمعة، بتفعيل اليوم العالمي للمساعدات الإنسانية، بالتعاون مع عدد من المتطوعين.

الهدف من المبادرة

تهدف المبادرة إلى توعية أفراد المجتمع بالقضايا التي تهمهم والاحتفاء بالإنجازات الإنسانية وتعزيزها، مع توضيح أهمية الدور التنموي والإنساني الفعال الذي تلعبه للأسر المحتاجة، وإدخال الفرح والسعادة لأسر الجمعية وتحقيق التكافل الإنساني في المجتمع. المجتمع.

وتضمنت المبادرة إعداد فريق مكون من أفراد متطوعين من المجتمع وتوعيتهم بأهمية العمل الإنساني في النهوض بالمجتمع لتحسين بنيته الداخلية وتماسكه.

تدريب وتطوير المواهب

من جانبها شكرت عائشة العيوني المديرة التنفيذية للجمعية كل من شارك وساهم وبذل جهدًا لإسعاد الأسر وأبنائها، وهدفنا في الجمعية هو تمكينهم وتحويلهم من رعاة إلى تنمويين. وبالإضافة إلى تدريبهم وصقل مواهبهم وترفيههم، أبرز أهمية مبادرة جميع أفراد المجتمع لاحتضان هذه الفئة وتزويدهم بالدعم المادي والمعنوي والمبادرات المركزة التي تفيدهم واهتمامهم.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية المساعي الخيرية النسائية هي إحدى روافد المملكة ومسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (744) وتاريخ 9/5/1437 هـ، وتعنى بكافة أعمالها. الأقارب (الأمهات، الشباب، الأطفال)، ويستهدف الأشخاص ذوي الموارد المحدودة.