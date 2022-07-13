“مبادلة” تعلن اكتشاف غاز عالي الجودة بمنطقة امتياز أندامان الإندونيسية

أعلنت شركة مبادلة للبترول، شركة الطاقة العالمية فِيْ أبوظبي، عَنّْ استكَمْال عملية التنقيب عَنّْ بئر “تيمبان -1” فِيْ منطقة امتياز أندامان الإندونيسية.

يقع البئر على بعد 150 كيلومترًا من الساحل الشمالي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، مما أدى إلَّى اكتشاف عمود غاز بطول 390 قدمًا فِيْ امتياز أندامان -2.

تدير Harper Energy امتياز Andaman-2 بحصة 40 ٪ فِيْ الحقل.

وكشفت اختبارات الحفر عَنّْ غاز عالي الجودة بمعدل تدفق 27 مليون قدم مكعبة يوميا إضافة إلَّى 1،884 برميلا يوميا من المكثفات.

تعتبر هذه النتائج مهمة كإشارة قوية إلَّى امتيازات Andaman 1 و South Andaman المجاورة، حيث تمتلك مبادلة للبترول حصة 80 ٪، والتي تحتوي على العديد من الموارد والأهداف غير المستكشفة.

الجدير بالذكر أن مبادلة للبترول هِيْ المالكة لأكبر منطقة امتياز فِيْ منطقة أندامان. ستدعم النتيجة الإيجابية التي تم الحصول عليها من اكتشاف Timpan-1 تقليل المخاطر المرتبطة بالموارد غير المكتشفة التي قد تتجاوز عدة تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وتوفر الأساس للنمو المستقبلي، بما يتماشى مع استراتيجية الغاز الطبيعي المتحيزة للشركة.

وتعليقًا على الاكتشاف، قال منصور محمد الحامد، الرئيس التنفِيْذي لشركة مبادلة للبترول “تتجلى استراتيجيتنا طويلة المدى فِيْ إندونيسيا من خلال التزامنا بالنمو فِيْ أسواقها، مع تعزيز قوة شراكاتنا أيضًا.

وأضاف “مع تزايد الطلب على الغاز الطبيعي عبر جنوب شرق آسيا، يدعم هذا الاكتشاف إستراتيجيتنا المتحيزة للغاز الطبيعي ويساهم فِيْ تلبية احتياجات الطاقة فِيْ هذا السوق الديناميكي سريع النمو.”

مع وصول حقل روبي للغاز الذي تديره شركة مبادلة للبترول فِيْ إندونيسيا إلَّى الإنتاج التراكَمْي للغاز بأكثر من 250 مليار قدم مكعب، فقد وصل الآن إلَّى مرحلة متأخرة من عمر الحقل.

ستوفر هذه الاكتشافات فرص تطوير كبيرة طويلة الأجل لأعمال الشركة الحالية.