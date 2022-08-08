“مبادلة كابيتال” تستحوذ على شركة كندية كبرى للخدمات اللوجستية

استحوذت مبادلة كابيتال، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، على شركة كندا كارتريدج، وهِيْ شركة لوجستية رائدة.

قالت مبادلة كابيتال، المتخصصة فِيْ إدارة الأصول الاستثمارية، إن نطاق عمل Canada Cartridge يشمل توفِيْر حلول الأسطول، وخدمات الشحن، والنقل والتوزيع، وخدمات التوصيل إلَّى المنازل لبعض من أكبر الشركات فِيْ البقالة والمواد الغذائية وتجارة التجزئة والخدمات الإلكترونية. قطاعات التجارة فِيْ كندا.

تعمل Canada Cartridge من خلال شبكة من 33 منشأة منتشرة فِيْ جميع أنحاء كندا، وتتألف من قسمين النقل المتخصص والخدمات اللوجستية.

يقوم قسم النقل المتخصص بإدارة وترتيب احتياجات النقل نيابة عَنّْ عملائه، مما يمكنهم من تحقيق الكفاءات التشغيلية واستثمار الموارد فِيْ العمليات الرئيسية. يوفر هذا القطاع للعملاء خدمات النقل والتوزيع الأساسية، من خلال شراكات تعاقدية مع العملاء تمتد فِيْ بعض الحالات إلَّى عقود وعبر العديد من الدورات الاقتصادية.

يوفر قسم اللوجستيات حلول التوريد المتكاملة التي تشمل إدارة شحنات الشحن الصادرة والواردة، وإدارة الطلبات والمخزون، والتخزين، والإمداد النهائي للعملاء من الشركات والمستهلكين النهائيين.

من خلال هذين القسمين، ترتبط الشركة ارتباطًا وثيقًا بسلاسل التوريد لعملائها، مما يمكّنها من بناء علاقات قوية طويلة الأمد مع عملائها وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية.

وقال أديب مارتن مطر، رئيس قسم الملكية الخاصة فِيْ مبادلة كابيتال “لقد نجحنا فِيْ إنشاء قسم الملكية الخاصة لدينا بفضل شراكتنا مع فرق استثنائية تقود الشركات الناجحة.

وأضاف “لا شك فِيْ أن هذه المواصفات تنطبق تمامًا على Canada Cartridge، التي تعمل فِيْ قطاع نمتلك فِيْه خبرة واسعة، وهُو مجال خدمات الأعمال”.

قال جيف ليندسي، الرئيس التنفِيْذي لشركة Canada Cartridge “لقد حققنا نموًا جيدًا بشكل استثنائي منذ عام 2007 مع فريق Nautique Partners.

الآن، يسعدنا الدخول فِيْ هذه الشراكة مع مبادلة كابيتال، والتي نأمل أن تمكننا من الاستمرار فِيْ تعزيز مكانتنا كشركة عالمية فِيْ مجال النقل والخدمات اللوجستية، خاصة وأن فريقهم يشاركنا نفس الرؤية فِيْ البناء شركة رائدة تركز على تقديم حلول مبتكرة فِيْ مجال سلاسل التوريد، وبناء شراكات قوية مع العملاء، وتوفِيْر بيئة جذابة لموظفِيْها.

يشار إلَّى أن مبادلة كابيتال هِيْ شركة استثمارية تركز على اكتشاف الفرص الاستثمارية من خلال الاستفادة من الشبكة العالمية المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار.

تتميز الشركة بنهج مؤسسي فِيْ تقييم فرص الاستثمار مما يتيح لها تقديم مزايا فريدة لعملائها.

بنك Scotia هُو المستشار المالي الحصري لشركة مبادلة كابيتال، فِيْ حين أن CIBC World Markets هُو المستشار المالي الحصري لشركة Canada Cartridge. تمت الموافقة على BMO Capital Markets و Bank of Nova Scotia و RBC Capital Markets كَمْديرين مشتركين ومنسقين رئيسيين فِيْ ترتيب طلبات التمويل المقدمة إلَّى مبادلة كابيتال.

يخضع إتمام الاتفاقية لاستيفاء المتطلبات القانونية المعتادة، بما فِيْ ذلك الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات المختصة فِيْ كندا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من ذلك فِيْ غضون 60 يومًا القادمة.