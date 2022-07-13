“مبادلة للاستثمار” تقود جولة تمويل لشركة ألمانية ناشئة بـ400 مليون دولار

قالت شركة Wifox الألمانية الناشئة فِيْ مجال تكنولوجيا التأمين يوم الثلاثاء إنها جمعت 400 مليون دولار من المستثمرين، لتصل قيمتها السوقية إلَّى 4.5 مليار دولار.

وذكرت الشركة أنها قادت الجولة الرابعة من التمويل، والتي ستستخدم للتوسع فِيْ المزيد من البلدان وتطوير منصتها.

قبل عام، بلغت قيمة WiFox 3 مليارات دولار.

تأتي الزيادة فِيْ القيمة السوقية للشركة على الرغم من أن المستثمرين أصبحوا أكثر تحفظًا بشأن الاستثمار فِيْ الشركات الناشئة فِيْ مجال التكنولوجيا، فضلاً عَنّْ بيع أسهم التكنولوجيا المدرجة هذا العام.

قال الرئيس التنفِيْذي والمؤسس لشركة Wevox، جوليان تايك، لرويترز إن الشركة، التي تعمل فِيْ عدة دول، بما فِيْ ذلك ألمانيا وسويسرا وبولندا، تنوي التوسع للعمل فِيْ هُولندا.

بعد جولة التمويل الأخيرة، تجاوز إجمالي الاستثمار فِيْ WiFox 1.3 مليون دولار منذ أن بدأت فِيْ جمع الأموال فِيْ عام 2016.