احتفلت مبادلة للبترول بالذكرى العاشرة لتأسيسها بعد أن أثبتت جدارتها ككيان مستقل عَنّْ وحدة الطاقة فِيْ مبادلة فِيْ عام 2012.

منذ ذلك الحين، استمرت فِيْ النمو، مع وجودها فِيْ 11 سوقًا حول العالم، وتوظف أكثر من 500 شخص، وتساهم بشكل كبير فِيْ انتقال الطاقة من خلال محفظتها التي تركز على الغاز، بالإضافة إلَّى تركيزها الاستراتيجي على إزالة الكربون من عملياتها.

ارتفاع الحجم ونطاق واسع

على مدى السنوات العشر الماضية، قطعت مبادلة للبترول خطوات كبيرة فِيْ تعزيز حجمها وانتشارها، حيث زاد إجمالي أصولها بنسبة 55٪ بينما زاد إنتاجها بنسبة 32٪. فِيْ وقت سابق من هذا العام، أعلنت الشركة أنها وصلت إلَّى نصف مليون برميل من المكافئ النفطي يوميًا لأول مرة فِيْ تاريخها، مسجلة زيادة بنسبة 22٪ فِيْ الإنتاج مقارنة بمستويات 2022.

قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفِيْذي للاستثمارات الإماراتية فِيْ شركة مبادلة للاستثمار ورئيس مجلس إدارة مبادلة للبترول “على مدى السنوات العشر الماضية، أصبحت مبادلة للبترول لاعباً رئيسياً فِيْ قطاع الطاقة الدولي”. لاغتنام الفرص فِيْ قطاعات الطاقة الجديدة، تتماشى مبادلة للبترول تمامًا مع استراتيجيتنا فِيْ تحويل الطاقة “.

من جانبه قال منصور محمد الحامد الرئيس التنفِيْذي لشركة مبادلة للبترول “نحن نرى هذا الإنجاز علامة فارقة فِيْ مسيرتنا. لقد حققنا نموًا هائلاً على مدار العقد الماضي، وأقمنا شراكات قوية ودائمة مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وتوفِيْر الطاقة بطرق آمنة ومستدامة وموثوقة. نحن متفائلون بمستقبل مبادلة للبترول، خاصة وأننا نركز على انتقال الطاقة، وكذلك العمل على استكشاف قطاعات طاقة جديدة. وبهذه المناسبة أود أن أهنئ كل من ساهم فِيْ إنجاح رحلتنا، حيث نتطلع إلَّى استمرار هذه الشراكات من أجل خلق المزيد من القيمة على المدى الطويل فِيْ المستقبل.

فِيْ عام 2017، حولت الشركة استراتيجيتها إلَّى الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الرئيسي فِيْ انتقال الطاقة إلَّى مستقبل منخفض الكربون. وشهد هذا المحور الاستراتيجي إطلاق الشركة لعدد من المشروعات الكبرى أبرزها الاستحواذ على حصة 10٪ فِيْ حقل ظهر للغاز المصري ضمن امتياز الشروق. أحدث استثمار هُو الاستحواذ على حصة 22٪ فِيْ حقل غاز تمار قبالة شواطئ إسرائيل. وتشمل مشاريع الغاز الرئيسية الأخرى حقل غاز بجاجة التابع لشركة مبادلة للبترول فِيْ ماليزيا، والذي حقق مؤخرًا أول إنتاج تجاري للغاز، حيث وصل إلَّى 500 مليون قدم مكعب قياسي، و 16000 برميل من المكثفات يوميًا.

محور استراتيجي فِيْ صناعة الغاز

أطلقت مبادلة للبترول، فِيْ عامها العاشر، مركزًا استراتيجيًا إضافِيًْا سيقود الشركة لتوسيع استراتيجيتها المتوافقة مع الغاز والتوسع عبر سلسلة قيمة الغاز، تماشياً مع التزامها بتحويل الطاقة. تحدد الاستراتيجية الجديدة للشركة مسارًا تستكشف فِيْه الفرص فِيْ قطاعات الطاقة الجديدة، مثل الهِيْدروجين الأزرق واستخدام الكربون وتخزينه، كجزء من جهُودها لإزالة الكربون من عملياتها.

تستند إستراتيجية الشركة الجديدة إلَّى أساس قوي لأداء الأعمال، بالإضافة إلَّى قوة محفظتها والتزامها طويل الأمد بإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي تعمل فِيْها، بما فِيْ ذلك “إدارة حصة مساهميها فِيْ دولفِيْن للطاقة، أحد الأصول التأسيسية لمحفظة مبادلة للاستثمار، جنوب شرق آسيا، بما فِيْ ذلك حقل روبي للغاز الإندونيسي، الذي حقق مؤخرًا إنتاجًا تراكَمْيًا من الغاز تجاوز 250 مليار قدم مكعب، والياسمين فِيْ تايلاند، والذي سجل أكثر من 85 مليون برميل من الإنتاج التراكَمْي.، وحقول نونغ ياو ونانورا التي يزيد إنتاجها التراكَمْي عَنّْ 20 مليون برميل “، تستند الاستراتيجية إلَّى” تطوير أنشطتها الاستثمارية المجتمعية كل عام فِيْ مجالات التعليم والبيئة وتنمية المجتمع وإشراك الموظفِيْن، حيث يبلغ عددهم 142 ألف شخص استفاد من المشاريع فِيْ عام 2022، بزيادة قدرها 63٪ عَنّْ عام 2022. أثناء تفشي جائحة “كوفِيْد -19” حول العالم دعمت مبادلة للبترول المجتمعات من خلال دعم الحكومة والعاملين فِيْ الخطوط الأمامية بمجموعة واسعة من الإجراءات العملية والتبرعات.

تم إطلاق تقرير الاستدامة فِيْ عام 2022، وتم وضع إطار واضح للاستدامة لعام 2022، بالإضافة إلَّى تحقيق أعلى أداء ربع سنوي فِيْ مجال الصحة والسلامة والأمن والبيئة، بالإضافة إلَّى توفِيْر استراتيجية التحول الرقمي لضمان ذلك تعتبر قيادة الابتكار والتكنولوجيا فِيْ صميم العمليات بالإضافة إلَّى الاستثمار فِيْ الأفراد لتطوير المواهب المحلية وتمكين التوطين من الوصول إلَّى 60٪ فِيْ أبوظبي و 96٪ من خلال مكاتب الشركة فِيْ جنوب شرق آسيا.