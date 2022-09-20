مبادلة للطاقة الإماراتية تعلن عَنّْ اكتشاف جديد للغاز فِيْ ماليزيا

أعلنت شركة مبادلة للطاقة، شركة الطاقة العالمية ومقرها أبوظبي، عَنّْ اكتشاف خزان غاز عالي الجودة فِيْ ماليزيا.

تم الاكتشاف فِيْ بئر الاستكشاف “Chenkee-1” الواقعة فِيْ الكتلة “SK 320” قبالة سواحل منطقة Sarawak الماليزية.

بناءً على التقييم الأولي الذي أجرته الشركة، تم اكتشاف خزان كبير للغاز الطبيعي يبلغ طوله أكثر من 110 مترًا فِيْ الجزء العلوي من خزان الكربون.

وقال منصور محمد الحامد، الرئيس التنفِيْذي لشركة مبادلة للطاقة “سيسهم هذا الاكتشاف فِيْ تعزيز مكانتنا فِيْ ماليزيا كَمْشغل موثوق به وذو قدرات تقنية عالية.

وأضاف “بالنظر إلَّى الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي فِيْ جنوب شرق آسيا، نتطلع إلَّى المساهمة فِيْ تلبية احتياجات الطاقة لهذه المنطقة، بما يتماشى مع استراتيجيتنا للعب دور نشط واستباقي فِيْ تحول الطاقة”.

يقع هذا الاستكشاف “Chenke-1” بالقرب من حقل “Bijjaga” وهُو أحد الحقول الواقعة ضمن مشروع بلوك “SK320” الذي شهد مؤخرًا بدء الإنتاج الناجح للغاز بكَمْيات تجارية.

إضافة إلَّى ذلك، سجل حقل “بججة” اكتشاف تريليون قدم مكعبة إضافِيْة من الغاز الطبيعي، بحسب نتائج ما بعد الحفر، والتي أكدت وجود خزان أكبر وأعلى جودة من الغاز الطبيعي.

بناءً على موقع مبادلة للطاقة فِيْ ماليزيا، ستعزز هذه النتائج استراتيجية الشركة التي تتطلع إلَّى توسيع تركيزها على الغاز الطبيعي كوقود رئيسي فِيْ تحول الطاقة.

وتجدر الإشارة أيضًا إلَّى أن مبادلة للطاقة هِيْ المشغل لمشروع بلوك SK 320، بحصة 55٪ فِيْ عقد مشاركة الإنتاج.

أما النسبة المتبقية البالغة 45٪ فهِيْ مملوكة لشركة Petronas Charigali و Sarawak Shell Berhard.

منذ دخولها السوق الماليزي فِيْ عام 2010، نجحت مبادلة للطاقة فِيْ القيام بستة اكتشافات للغاز، بنسبة نجاح 75٪، متجاوزة متوسط ​​معدل نجاح الاستكشاف فِيْ القطاع.