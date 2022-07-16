مباراة الأهلي وبيراميدز..موعد اللقاء والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

يقدم لكم “كورة 365” تقريرًا عن كل ما يتعلق بمباراة الأهلي وبيراميدز اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الاهلي امام بيراميدز على ملعب “الدفاع الجوي” ضمن مباريات اليوم الخامس والعشرين من الدوري العام.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

يبدأ موعد مباراة الأهلي وبيراميديس اليوم السبت 16 يوليو الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة.

كما يذاع لقاء الفارس الأبيض أمام زعيم الفلاحين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لحزب الأهلي وبيراميدز

تبث قناة “أون تايم سبورت” الفضائية المفتوحة مباراة الأهلي وبيراميديس اليوم السبت في الدوري العام.

الخطيب يراهن على تحرير رسوم لاعب الأهلي بفوزه على بيراميدز

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رسالة دعم إلى لاعبي الأهلي قبل لقاء بيراميدز لتحفيزهم على الفوز.

ووعد الخطيب بالإفراج عن رسوم اللاعبين في حال فوزه على بيراميدز، بعد تجميدها عقب تراجع الأحمر مؤخرًا في النتائج.

وأبلغ محمود الخطيب الجهاز الفني وتحديدا سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم بهذا القرار بشرط فوزه على بيراميدز اليوم.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيراميدز

يتوقع أن يبدأ ريكاردو سواريز مدرب الأهلي بتشكيلة تتكون من

محمد الشناوي في المرمى.

كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول في الدفاع.

عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي عفشة في الوسط.

أحمد عبد القادر، صلاح محسن، حسام حسن في الهجوم.

جونياس يحذر لاعبي بيراميدز

حرص المدرب اليوناني تاكيس جونياس، مدرب بيراميدز، على توجيه عدة رسائل للاعبين السماويين قبل مباراة الأهلي.

وأصر جونياس على ضرورة الفوز على الأهلي لمواصلة التقدم نحو صدارة الدوري المصري الممتاز.

وطلب اليوناني من لاعبي بيراميدز عدم الانغماس في مواجهة النادي الأهلي، مؤكدا أهمية هذه المباراة.

موقف الفريقين قبل مباراة الغد

الأهلي يدخل هذه المباراة في المركز الثالث برصيد 48، 6 متقدما على منافسه الزمالك صاحب المركز الأول.

الأهلي لعب 22 مباراة هذا الموسم، وفاز في 14 وخسر 2 لكنه تعادل 6 مرات

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر الزمالك حيث خاض 24 مباراة هذا الموسم

فاز بيراميدز بـ 15 وخسر 4 لكنه تعادل في 5 مباريات