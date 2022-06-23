مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم .. موعد المباراة و القنوات الناقلة لـ الجولة 29 من الدوري السعودي

في هذا المقال نرصد لكم موعد مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة للمباراة. حيث حل نادي الاتحاد السعودي ضيفاً ثقيلاً على نظيره نادي الاتفاق في إطار مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم 2021-2022. في غضون ذلك ، استعد نادي الاتحاد السعودي لمباراة الاتفاق ، اليوم ، بتدريبات أساسية على مدار الأيام الماضية من أجل الفوز واغتنام فرصة بطل الدوري السعودي من الزعيم لهذا الموسم. وفيما يلي نستعرض معكم موعد مباراة الاتحاد والاتفاقية اليوم والقنوات الناقلة.

مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم

وتحمل مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم في الجولة 29 من الدوري السعودي ضغوطا كبيرة على الكابتن الذي يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تحقيق اللقب هذا العام. وفي السياق ذاته ، أعد الروماني كوزمين كونترا مدرب نادي الاتحاد السعودي. لهذه المواجهة تدريبات مكثفة للاعبين. بالإضافة إلى ذلك ، تم تعميد مدرب الفريق طوال هذا الأسبوع التدريبي. لمعالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة خلال المباريات الودية التي خاضها نادي الاتحاد السعودي.

مباراة الاتحاد اليوم

في إطار التعرف على تفاصيل مباراة الاتحاد اليوم نشير إلى أن مدرب الفريق كوزمين كونترا. وكان الهدف اعداد الفريق لمباراة الاتفاق مساء الخميس الثالث والعشرين من ايار الجاري. مختلف تمامًا وغير عادي. ويهدف مدرب الفريق في هذا اللقاء إلى كسب ثلاث نقاط جديدة لتمكينه من الاستمرار بين الفرق المتنافسة والفوز بلقب الدوري. بالأسفل نعرف موعد مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم في الدوري السعودي

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق ستكون في الجولة التاسعة والعشرين مساء الخميس الموافق 23-6-2022. تقام مباراة الاتحاد اليوم على استاد الأمير محمد بن فهد في الأوقات التالية:

المباراة الولاية توقيت موعد مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم المملكة العربية السعودية الساعة 9:00 مساءً مصر الساعة 8:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة الساعة 10:00 مساءً الكويت الساعة 9:00 مساءً

القنوات التي بثت مباراة الاتحاد والاتفاق

يشار إلى أن القنوات التي بثت مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم ستكون ضمن الدوري السعودي عبر مجموعة قنوات SSC المالكة لحقوق بث مباريات دوري خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم. . يمكنكم متابعة مباراة الاتحاد من خلال التردد التالي:

تردد قناة SSC الرياضية الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق

القمر الاصطناعي نايل سات تكرار 12523 (الخامس) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي عامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة عالية الدقة

مباراة الاتحاد ضد الاتفاق على قناة SSC الفضائية عربسات