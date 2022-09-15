مباراة النصر والاتحاد.. “مَوعِد الكلاسيكو ومرسول يجهز التذاكر”

يستعد مشجعو الكرة السعودية لمشاهدة مباراة كرة قدم رفِيْعة المستوى بين النصر والاتحاد، ضمن منافسات الدوري السعودي.

يستقبل النصر نظيره من الاتحاد، على ملعب مرسول بارك بالرياض، الساعة 900 مساء الأحد 2 أكتوبر، ضمن فعاليات اليوم الخامس من “موسم 2022-2023” من دوري روشان السعودي.

هذا اليوم الأحد 2 أكتوبر الساعة 900 مساءا ملعب رسول الحديقة دائري 5

واختتم النصر استعداداته للكلاسيكو بفوز شامل على مضيفه الباطن (4-0)، فِيْ مباراة الجولة الرابعة من دوري روشان السعودي، على ملعب نادي الباطن.

من جهته، تغلب الاتحاد على نظيره الخليجي (2-0)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، بثنائية من المغربي عبد الرزاق حمدالله، الذي عاد مؤخرا من الإيقاف.

ترتيب الاتحاد والنصر فِيْ الدوري السعودي

ويحتل الاتحاد المركز الثاني فِيْ دوري روشان السعودي برصيد 10 نقاط من 4 مباريات بفارق نقطتين خلف المتصدر الشباب بينما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

تشهد الكرة السعودية فجوة دولية بعد انتهاء منافسات الدور الرابع. مع ارتباط المنتخب السعودي بدخوله معسكرًا تحضيريًا فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، بين 17 و 27 سبتمبر، سيخوض الأخضر مباراتين اختباريين ضد الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية يومي 23 و 27 سبتمبر، كجزء من الاستعدادات للمشاركة فِيْ مونديال قطر 2022.

إصابات تقلق الاتحاد والنصر .. وعودة على النار

وشهدت مباراة الاتحاد والخليج إصابة 3 لاعبين هم رومارينهُو وهِيْلدر كوستا وعمر هُوساوي، وهُو ما احتاج الاتحاد إلَّى فترة راحة، لمعرفة مكانة الثلاثي للمشاركة فِيْ المباراة الكلاسيكية. .

من جهته، أثار عبد الفتاح عسيري لاعب النصر قلق الجماهِيْر بعد معاناته من آلام فِيْ ساقه، أثناء مشاركته فِيْ مباراة الباطن، فِيْما ينتظر النصر عودة الثلاثي المصاب جلال الدين. . مشاريبوف وأمين بخاري وعلي لقامي قبل الكلاسيكو.

تاريخ إصدار تذكرة الكلاسيكو

وكشف “مرسول بارك” أن تذاكر مباراة الكلاسيكو بين النصر والاتحاد ستطرح على جماهِيْر الفريقين، استعدادًا لمباراة 2 أكتوبر المقبل.

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