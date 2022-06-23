مباراة النصر والحزم اليوم .. موعد المباراة و القنوات الناقلة لها في الجولة 29 من الدوري السعودي

وفي السطور التالية نستعرض معكم تفاصيل موعد مباراة النصر والحزم اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة للمباراة. وهو ما ينتظره العديد من المشجعين العالميين والذي يأتي ضمن الجولة التاسعة والعشرين من كأس خادم الحرمين الشريفين. ويسعى نادي النصر السعودي في مباراة الحزم اليوم للفوز وكسب ثلاث نقاط جديدة ليحافظ على مركزه في المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي. خاصة وأن الشباب يحتل المركز الثاني في المركز الرابع بفارق نقطتين فقط. في غضون ذلك سنتعرف في هذا المقال على موعد مباراة النصر اليوم والقنوات الناقلة.

مباراة النصر والحزم اليوم

مباراة الانتصار وحزم اليوم يدخلها المدرب العالمي ميغيل روسو. وسط غيابات بين الفريق أحدها بسبب الإصابة أو الإيقاف. في مباراة الحزم اليوم ، في الجولة التاسعة والعشرين ، يغيب نادي النصر السعودي عن خدمات مدافعه علي لقمي ، بعد إصابته مؤخرا. كما يغيب لاعب الوسط أنسيلمو دي مورايس عن مباراة اليوم. إضافة إلى ذلك ، لن يشارك اللاعب منصور الشمري في المباراة ، بعد إيقافه بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

موعد مباراة النصر والحزم اليوم في الدوري السعودي

يأتي موعد مباراة النصر والحزم في الجولة التاسعة والعشرين من دوري كأس خادم الحرمين الشريفين ، مساء اليوم الخميس ، الموافق الثالث والعشرين من مايو عام 2022. أن المباراة ستقام على ملعب نادي الحزم السعودي في الأوقات التالية:

المباراة الولاية توقيت موعد مباراة النصر والحزم اليوم المملكة العربية السعودية الساعة 9:00 مساءً مصر الساعة 8:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة الساعة 10:00 مساءً الكويت الساعة 9:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم …

الجدير بالذكر أن مباراة النصر ضد الحزم ستذاع في الدوري السعودي. من خلال قناة تي SSC SPORT 4HD. وكان ذلك بصوت المعلق الرياضي خالد المديفر. على الترددات التالية:

تردد قناة SSC الرياضية الناقلة لمباراة النصر والحزم

القمر الاصطناعي نايل سات تكرار 12523 (الخامس) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي عامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة عالية الدقة

مباراة النصر ضد الحزم على قناة SSC عربسات

القمر الاصطناعي عرب سات تكرار 11747 (الخامس) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي عامل تصحيح الخطأ ¾ الجودة SD

مباراة النصر اليوم

وبعد التعرف على تفاصيل مباراة النصر اليوم. نلاحظ أن نادي النصر السعودي احتل المركز الثالث في جدول دوري محمد بن سلمان. وسجل 58 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة. فاز العالم بـ 17 مباراة. بالإضافة إلى ذلك ، فقد تعادل في 4 مباريات. خسر 7 جولات. في المقابل ، يحتل نادي الحزم السعودي المركز الأخير في ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن خاض 28 مباراة. فاز في 4 مباريات فقط وتعادل في 5 وخسر 19 مباراة.