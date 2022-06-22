مباراة الهلال والفتح اليوم.. موعد المباراة والقنوات الناقلة لها في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي

موعد مباراة الهلال والفتح اليوم في الدوري السعودي. ويأتي ضمن قائمة اهتمامات جماهير المملكة العربية السعودية وخاصة جماهير نادي الزعيم. لمن يريد معرفة توقيت مباراة الهلال اليوم والقنوات الناقلة. حيث سيواجه الزعيم السعودي نظيره الفتح في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين لكأس دوري خادم الحرمين الشريفين في الموسم الحالي 2021-2022. في غضون ذلك ، سنراجع معك في السطور التالية جميع التفاصيل المتعلقة بالمباراة.

مباراة الهلال والفتح اليوم

تقام مباراة الهلال والفاتح اليوم في مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية. حيث سيلتقي فريق الهلال السعودي ضد الفاتح بعد عودة مباريات الدوري بعد التوقف الدولي الأخير. وفي نفس السياق تشهد مباريات نادي الهلال عادة الكثير من الحماس والترقب بين الجماهير. من يريد التطلع إلى المزيد من الأهداف والفرص حتى يتمكن القائد من الفوز بلقب الدوري هذا الموسم. فيما يلي نعرف موعد مباراة الهلال اليوم والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الهلال والفتح اليوم في الدوري السعودي

حدد موعد مباراة الهلال والفتح اليوم في الدوري السعودي. كجزء من مباريات الدور التاسع والعشرين. في هذه الأوقات:

المباراة الولاية توقيت موعد مباراة الفتح والهلال اليوم المملكة العربية السعودية الساعة 9:00 مساءً مصر الساعة 8:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة الساعة 10:00 مساءً الكويت الساعة 9:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح ..

تُذاع مباراة الهلال والفتح وتُذاع اليوم في الجولة التاسعة والعشرين ، عبر قناة SSC1 SD ، SSC1 HD ، من خلال التردد التالي:

تردد قناة SSC الرياضية الناقلة لمباراة الهلال والفتح

القمر الاصطناعي نايل سات تكرار 12523 (الخامس) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي عامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة عالية الدقة

مباراة الهلال و الفتح على قناة SSC عربسات

القمر الاصطناعي عرب سات تكرار 11747 (الخامس) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي عامل تصحيح الخطأ ¾ الجودة SD

مباراة الهلال اليوم

نادي الهلال السعودي يدخل مباراة اليوم ضد نادي الفاتح. ويحتل المرتبة الأولى برصيد 61 نقطة ، أي ما يعادل الاتحاد. وجاء نادي النصر السعودي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة. في المقابل احتل نادي الفتح المركز السادس برصيد 35 نقطة.