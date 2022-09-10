موعد مباراة باريس سان جيرمان وستاد بريست اليوم في الجولة 7 من الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة ،تعتبر أحد أهم اللقاءات المنتظرة والمثيرة التي يتابعها محبي وعشاق كرة القدم العالمية وذلك لما يمتلكه نادي باريس سان جيرمان من عدد من النجوم المتأليقين وعلى مستوى عالي في التأثير بالمباريات ومع منتخبات بلادهم والتي ستنطلق في مساء اليوم السبت ال10 من سبتمبر لعام 2022 على أرض ستاد “بارك دي برينس”.

مسار باريس سان جيرمان وبريست في اللفات الأولى

الليلة يدخل باريس سان جيرمان مباراته أمام نادي بريست الذي يحتل المركز الثاني بفارق 16 نقطة خلف المتصدر لنس بفارق نقطة واحدة عن مرسيليا ويتساوى مع مرسيليا بنفس عدد النقاط وحتى الآن لم يهزم فرنسا. مباريات الدوري.

على الجانب الآخر من المباراة، يدخل ضيف النادي “ستاد بريست” ضيف نادي باريس سان جيرمان مباراة الليلة ويعاني من نتائج سيئة متتالية فِيْ مبارياتهم والليلة يسعون لوضع اللمسات الأخيرة على مركزهم والفوز من أجل ضبط الطريق مرة أخرى.

التشكيلة المتوقعة لمباراة باريس سان جيرمان اليوم

حارس المرمى جيانلويجي دوناروما

الدفاع سيرجيو راموس، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبي

فِيْ خط الوسط نوردي موكيلي – ريناتو سانشيز – ماركو فِيْراتي – خوان بيرنات

المهاجمون ليونيل ميسي، كيليان مبابي، نيمار

التشكيلة المتوقعة لمباراة اليوم ضد ملعب بريست

حارس المرمى ماركو بيزوت

الدفاع ليليان براسيه – أشرف داري – كريستوف هِيْريل – جان كيفِيْن دوفِيْرن

وفِيْ خط الوسط الدفاعي هُوغو ماغنيتي – حارس مرمى بقبلة

خط الوسط المهاجم يوسف بليلي – بيير ليس ميلو – فرانك هُونورات

المهاجم المطلق إسلام سليماني.

المعلق على مباراة باريس سان جيرمان واستاد بريست وحاملها

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وبريست، اليوم، فِيْ تمام الساعة الخامسة عصراً، بجمهُورية مصر العربية، للمرة السادسة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وستاد بريست اليوم في الجولة 7 من الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة كذلك قدم نادي باريس أداء عالي في المباراة الأخيرة له والتي أقيمت على أرضه بمواجهة نادي يوفنتوس الإيطالي والفوز عليه بهدفين دون رد في بطولة دوري أبطال أوروبا 2022.