مباراة كبيرة..الأخضر يتوج بلقب كأس العرب للشباب على حساب الفراعَنّْة

حقق المنتخب السعودي فوزاً ماراثونياً على شقيقته المصرية بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 فِيْ المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز بمدينة أبها.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بين السعودي الأخضر والفراعَنّْة الصغار، بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكل فريق، فِيْ نهائي كأس العرب تحت 20 سنة.

وتقدم المنتخب السعودي الشاب بالهدف الأول على نظيره المصري، فِيْ الدقيقة 44 من المباراة، عبر اللاعب عبد العزيز العليوة.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة، اخترق العليوة الجناح الأيمن للفراعَنّْة وسدد كرة قوية، ليسدد شباك أحمد نادر السيد حارس المنتخب المصري.

مع انطلاق الشوط الثاني من المباراة، عادل المهاجم صلاح الدين باشا للمنتخب المصري فِيْ الدقيقة 49 من المباراة، حيث سدد بمهارة الكرة الأرضية المنخفضة، محرزًا الهدف الأول للفراعَنّْة.

وانتهى الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي، بهدف للأخضر ضد الفراعَنّْة، واختار الفريقان الوقت الإضافِيْ.

لعب منتخبا تحت 20 عاما من السعودية والعربية ركلات الترجيح بنتيجة 5-3 ليتوج الفريق الأخضر باللقب.