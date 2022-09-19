مباراة واحدة فقط.. تعرف على “ودية” الاتحاد قبل كلاسيكو النصر

وبحسب آخر الأخبار الصحفِيْة الواردة صباح اليوم الاثنين، قرر الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، خوض مباراة ودية فريدة خلال فترة التوقف الدولي للفِيْفا، قبل مواجهة النصر، فِيْ أهم مباريات عام 2022.

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بعد أن احتل كل منهما صيف 2022 فِيْ الخلاف على المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، سيكون أمام النصر والاتحاد، يوم 2 أكتوبر، نقل هذا الصراع إلَّى ملعب مرسول بارك، حيث يواجه الفريقان بعضهما البعض فِيْ. مباراة تجمعهم فِيْ الجولة الخامسة من مسابقات دوري “روشن”.

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وأشار الصحفِيْ محمد البركاتي من المدينة المنورة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى أن الاتحاد قرر مواجهة نادي جدة، فِيْ مباراة ودية، الاثنين المقبل، من أجل تحديد استعداد بعض اللاعبين قبل ذلك. الاخير. مباراة النصر.

ويغيب عَنّْ الاتحاد 7 لاعبين لحصولهم على استدعاء وطني هم أحمد حجازي وطارق حامد وعوض الناشري وهارون كَمْارا وأحمد بامسعود وزكريا هُوساوي.

من جهتها، أبرزت صحيفة “الرياضية” فِيْ عددها الورقي، صباح اليوم، أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا يرفض خوض أي مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي، قبل لقاء الاتحاد، خوفا على صحة المنتخب الفرنسي. اللاعبين. .

* الاطلاع على ترتيب الاتحاد والنصر فِيْ دوري روشان السعودي