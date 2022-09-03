مباريات اليوم| مهمة صعبة للنصر والاتحاد و”ديربي الغضب” فِيْ إيطاليا

تشهد اليوم السبت 3 سبتمبر 2022، سلسلة من المباريات المثيرة فِيْ الملاعب السعودية والعالمية لكرة القدم، مع اختتام الجولة الثانية من مسابقة الدوري السعودي الروشن، وكذلك البطولات الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والألمانية. . اعواد الكبريت.

يستعرض موقع “سعودي سبورت” مواعيد مباريات السبت، وأهم الأحداث والمباريات المحلية والدولية، وقنوات المشغلين.

سيتمكن زوار موقع “سعودي سبورت” من متابعة جميع مباريات البطولات المختلفة “دقيقة بدقيقة” باتباع المباشر والمباشر من خلال الموقع الرسمي.

مَوعِد مباريات اليوم فِيْ دوري الروشان السعودي وقناة المشغل.

تختتم الجولة الثانية من مسابقة دوري روشان السعودي، حيث سيواجه التعاون نظيره النصر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، الساعة 7 مساءً، وستنقل المباراة على قناة SSC EXTRA 1 HD مع التعليق. بواسطة حماد العَنّْزي.

وسيلتقي الاتحاد بنظيره الاتفاق، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، “الجوهرة الساطعة”، الساعة 9 مساءً عبر SSC 1 HD و SSC 5 SD، مع تعليق عيسى الحربين.

مَوعِد مباراة اليوم فِيْ الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

تقام الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “Premier League”، والتي تبدأ بمباراة إيفرتون وليفربول، على ملعب ميرسيسايد، فِيْ جوديسون بارك، فِيْ تمام الساعة 230 مساءً عبر beIN Sports 1 HD Premium.

سيواجه توتنهام هُوتسبير فولهام على ملعب توتنهام فِيْ الساعة 5 مساءً عبر beIN Sports 3 HD Premium، بينما سيواجه تشيلسي وست هام يونايتد فِيْ ستامفورد بريدج فِيْ الساعة 5 مساءً عبر beIN Sports 3 HD Premium.

يستضيف مانشستر سيتي أستون فِيْلا فِيْ فِيْلا بارك الساعة 730 مساءً على beIN Sports 1 HD Premium.

مَوعِد مباراة اليوم فِيْ الدوري الاسباني والقناة الناقلة

سيقام اليوم الرابع من منافسات الليغا، حيث سيواجه ريال مدريد نظيره ريال بيتيس، فِيْ سانتياغو برنابيو، الساعة 515 مساءً، عبر beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق علي محمد علي.

يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على نادي ريال سوسيداد، على ملعب أنويتا، الساعة 730 مساءً، عبر beIN Sports HD 1، بتعليق يوسف سيف.

وستختتم المباريات باللقاء بين إشبيلية وبرشلونة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، الساعة العاشرة ليلاً، عبر beIN Sports HD 1، بتعليق رؤوف خليف.

مَوعِد مباراة اليوم فِيْ الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

سيقام اليوم الخامس من مسابقة الدوري الإيطالي، حيث سيدعو فِيْورنتينا يوفنتوس، على ملعب أرتيميو فرانشي، الساعة الرابعة عصرًا، عبر القمر الصناعي AD SPORTS Premium 1، مع تعليق عصام عبده.

ستقام مباراة ديربي الغضب بين ميلان وإنتر ميلان فِيْ ملعب سان سيرو الساعة 700 مساءً على AD SPORTS Premium 1 مع تعليق علي سعيد الكعبي.

ستقام مباراة لاتسيو- نابولي، على الملعب الأولمبي، فِيْ تمام الساعة 945 مساءً، عبر القمر الصناعي AD SPORTS Premium 1، مع تعليق فارس عوض.

مَوعِد مباراة اليوم فِيْ الدوري الألماني والقناة المذاعة

ستقام الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الألماني، حيث يلتقي بايرن ميونيخ مع نظيره يونيون برلين، على ملعب أندر ألتن فورستيري، عبر beIN Sports HD 3، بتعليق من حفِيْظ دراجي.

مَوعِد مباراة اليوم فِيْ الدوري الفرنسي والقناة الناقلة

يقام اليوم السادس من الدوري الفرنسي، حيث سيواجه باريس سان جيرمان نظيره نانت، على ملعب La Beaujoire، الساعة العاشرة ليلاً، على beIN Sports HD 2.