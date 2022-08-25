مباشر|الهلال VS الخليج.. الجولة الأولى من “دوري روشن السعودي”

يلتقي فريق الهلال الأول لكرة القدم نظيره الخليجي فِيْ مباريات الجولة الأولى من دوري روشان للمحترفِيْن “2022-2023”.

“السعودية الرياضية” تقدم تغطية حية لمباراة الهلال والخليج ضمن الجولة الأولى من دوري روشان السعودي.

التقى الهلال بمنافسه الخليج فِيْ الدوري المحترف ست مرات، وتمكن القائد من الفوز فِيْ جميع المواجهات بتسجيله 24 هدفا واستقبل شباكه هدفا.

تابع مباراة الهلال والخليج دقيقة بدقيقة

يتطلع الهلال للفوز بأول مباراة له فِيْ الموسم الجديد ليأخذ الصدارة مبكراً ويواصل طريقه للحفاظ على اللقب المحلي.

جاء التشكيل الرسمي لنادي الهلال على النحو التالي ..

الحارس عبدالله المعيوف.

خط الفداء ناصر الدوسري – علي البلاحي – محمد الجفالي – سعود عبد الحميد.

خط الوسط ماثيوز بيريرا – جوستافو كويلار – أندريه كاريلو.

المهاجمون سالم الدوسري – أوديون إيغالو – موسى ماريغا.

ويغيب عَنّْ الهلال أكثر من لاعب وعلى رأسهم “ياسر الشهراني وميشيل دلغادو” وكذلك سلمان الفراج قائد الفريق.