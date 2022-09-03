مباشر| الاتحاد VS الاتفاق.. “الجولة الثانية من دوري روشن السعودي”

ستبث “السعودية الرياضية” مباراة الاتحاد والاتحاد على الهُواء مباشرة، ضمن فعاليات اليوم الثاني من دوري روشان السعودي 2022-2023.

تابعوا مباراة الاتحاد والاتفاق لحظة بلحظة من خلال الموقع الرسمي

يستضيف الاتحاد نظيره الاتفاق، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الثانية من دوري روشان السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023.

بدأ الاتحاد مشواره فِيْ دوري روشان السعودي بفوزه على العدالة بثلاثة أهداف مقابل صفر، فِيْما خسر الاتحاد أمام نظيره الطائي بهدفِيْن مقابل هدف واحد.

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تم تشكيل الاتحاد الرسمي على النحو التالي

حارس المرمى مارسيلو جروهِيْ.

خط الفداء احمد حجازي – احمد شراحيلي – عمر هُوساوي.

خط الوسط طارق حامد – عبدالرحمن العبود – برونو هنريكي – الشمراني.

الخط الأمامي رومارينهُو – هِيْلدر كوستا – كورونادو.